Областная библиотека отметит 180 лет со дня открытия

В 2018 году Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина отмечает двойной юбилей – 185 лет со дня учреждения библиотеки и 180 лет со дня открытия. Библиотека ведет свою историю от губернской публичной библиотеки, учрежденной 18 (30) июля 1833 г. и открытой для публики 6 (18) декабря 1838 года.

Юбилейные праздничные мероприятия к 180-летию «Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина » (12+):

17 декабря День открытых дверей

10.00 – 20.00 Работа фотозон

10.00 – 20.00 Экскурсии по библиотеке

11.00 Презентация выставки литературы «Книжная сокровищница Орловщины» и фотовыставки «Библиотека через объектив фотоаппарата»

14.00 Презентация проекта «Библиотека им. И.А. Бунина в Instagram»

14.15 Интеллектуальная игра «Край великих вдохновений»

12.00, 14.00, 16.00 Экскурсии в форд редкой книги (по предварительной записи) http://www.buninlib.orel.ru/Anons/excursion.htm

18 декабря

10.00 Пленарное заседание Международной научно-практической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности «Пятнадцатые Денисьевские чтения» http://www.buninlib.orel.ru/Anons/den_porjadok.pdf

15.00 Торжественное заседание, посвященное 180-летию со дня открытия для читателей и 185-летию со дня основания Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина

19 декабря

9.30 – 17.30 Продолжение работы Международной НПК «Пятнадцатые Денисьевские чтения» http://www.buninlib.orel.ru/Anons/den_porjadok.pdf

20 декабря

12.00-17.00 Библиоквест «Даруй мне тишь твоих библиотек…» (12+)(регистрация команд начнется 10 декабря в 10.00). http://www.buninlib.orel.ru/Anons/anons_quest.htm