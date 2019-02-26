Областная КСП проверила детскую больницу: нарушений на 80 млн

На официальном сайте КСП опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности «Научно-клинического многопрофильного центра медпомощи матерям и детям имени З. И. Круглой», более известного как Детская больница. Общий объём проверенных средств составил 670 млн. рублей, из них установлено нарушений законодательства, а также фактов неэффективного и необоснованного расходования средств на сумму 80,3 млн. рублей. Львиная доля приходится на неэффективное использование имущества учреждения -59,1 млн. рублей. Еще 10,2 млн. рублей — это нарушения в сфере бухгалтерского учета и отчетности. Примерно по 4 миллиона составили необоснованные расходы на содержание неиспользуемого имущества и неэффективное расходование средств на приобретение лекарственных препаратов сверх текущей потребности. Самая малая доля 2,5 млн. рублей – это необоснованные расходы при оплате труда работникам учреждения.

Но почему-то именно последний пункт вызвал самое пристальное внимание аудиторов, Именно с него и началось перечисление выявленных недочетов. Так отчете говорится, что «действующая система стимулирования работников не отвечала требованиям нормативных актов, не обеспечивала оплату труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг и эффективной деятельности работников. В учреждении, в нарушение положений по оплате труда, не были введены критерии оценки качества и эффективности оказания медицинской помощи и интенсивности труда, при этом регулярно производились выплаты стимулирующего характера. Выборочно проведенный анализ показал, что распределение стимулирующих выплат производилось в отсутствии надлежащего обоснования и алгоритма расчета. Размеры выплат были существенно различны и варьировались между структурными подразделениями от 0,02% до 24%. Основная доля стимулирующего фонда (24%) была направлена в отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии (заведующий отделением Воронина В.В.). Однако, диапазон размера выплат по другим отделениям колебался от 0,04% до 6%. При этом, отдельным работникам стимулирующие выплаты не производились», — говорится в отчете.

«Проведенный анализ по отделению анестезиологии-реанимации для детей с палатами интенсивной терапии показал, что за отработанные 250 часов (с учетом работы по совместительству) было рассчитано Ворониной В.В. к оплате – 65 000 рублей (труд. паспорт за февраль 2018г.), при этом без учета выполнения показателей и критериев качества. Всего, с учетом всех выплат, заработная плата за февраль составила-131,4 тыс. рублей.

Вместе с тем, проведенный анализ фактического выполнения одного из показателей, в частности количества занятых коек в отделении, показал, что по данному отделению, выполнение показателей составило в среднем за год 66%, а именно, из 15 плановых коек в отделении, фактически было занято в среднем 10 (в том числе 3 койки с паллиативными больными), что также подтверждает установление стимулирующих надбавок без учета результатов труда. Данные факты свидетельствует об отсутствии единого подхода руководителя при установлении размеров стимулирующих выплат и определении их получателей. Руководителем учреждения (А.И.Медведев), за период с июня 2016г. по апрель 2017г. в отсутствии обоснования, ежемесячно дополнительно отдельными приказами устанавливались стимулирующие выплаты отдельным работникам без учета фактически отработанного времени (на общую сумму 2,5 млн. рублей), в том числе работникам, проходящих курсы повышения квалификации в отрыве от работы, что свидетельствует о единоличном принятии руководителем учреждения решений о премировании и необоснованном расходовании средств» – говорится в отчете КСП.

С другими результатами проверки можно познакомиться на сайте КСП.