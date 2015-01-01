Областная КСП проверит юбилейные дороги в Орле

Осенью 2017-го года дороги, построенные накануне юбилея, ждет серьезная аудиторская проверка. Об этом на комитете областного совета рассказал председатель контрольно-счетной палаты Иван Левин. При этом в проверке юбилейных объектов примут участие не только привлеченные специалисты-строители. Ожидается приезд в нашу область аудиторов из Счетной палаты.

Напомним, в конце года начальник Управления по экономической безопасности и противодействий коррупции регионального УМВД Федор Козин рассказал, что при строительстве объектов к 450-летию Орла общий объем расхищенных финансовых бюджетных средств пока оценивается примерно в один миллиард рублей. При этом, как сообщали наши коллеги с сайта «Вечерний Орел», в своем выступлении Федор Козин не назвал ни одной фамилия чиновников, которые отвечали за средства в бюджете и строительство юбилейных объектов.

Между тем, на днях в Орле в апреле работала сертифицированная мобильная лаборатория системы «Беркут». Активисты ОНФ, осмотрели дороги в рамках федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Вопросы возникли и по тем дорогам, которые строились в Орле накануне юбилея.