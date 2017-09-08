Областная ветстанция открестилась от отстрела собак

В «Орловскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных» стали поступать телефонные звонки от жителей города Орла по вопросу проведения отстрела собак. В районе улицы Революции развешены объявления о проведении отстрела собак. Причем, в данных объявлениях указанны телефоны Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных.

В связи с этим областное управление ветеринарии заявило, что городские и районные станции по борьбе с болезнями животных, в том числе и Орловская городская, не занимаются отстрелом собак, а указанная в объявлениях информация является ложной.

Между тем, днем ранее на сайте «Орловские новости»  появились снимки убитых собак, якобы застреленных в одном из дворов в областном центре. Официальных сообщений от правоохранительных органов по проверке этого инцидента не поступало. По закону стрельба в черте города строжайше запрещена. Если факт отстрела собак действительно имел место — то налицо нарушение сразу нескольких статей уголовного кодекса.

Если бродячие собаки стали проблемой в вашем микрорайоне — необходимо сообщить об этом на специальную «горячую линию» по вопросам отлова безнадзорных животных. Телефоны горячей линии (4862) 594-197 и 594-199, горячая линия работает с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

 

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Опубликовано 13 Сен 2017 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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