Областной суд защитил права орловчанки в споре с «Аэрофлот – российские авиалинии»

Орловский областной суд оставил без удовлетворения исковые требования публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» к орловчанке о взыскании расходов на обучение.

В сентябре 2018 г. между ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» (работодателем) и орловчанкой (кандидатом) был заключен ученический договор, по которому работодатель за счет собственных средств организует теоретический курс кандидата по программам переподготовки.

По условиям этого договора кандидат обязан пройти теоретический курс, после его завершения получить документы об окончании подготовки, пройти проверку знаний, получить соответствующие документы, а также после получения свидетельства бортпроводника заключить с работодателем трудовой договор и проработать у работодателя не менее трех лет.

Кандидат прошла обучение, и в феврале 2019 г. между ней и ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» был заключен трудовой договор на неопределенный срок по должности бортпроводника. Должностной оклад установлен в размере 8 300 рублей.

В августе 2020 г. орловчанка обратилась в ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» с заявлением об увольнении по собственному желанию с 4 сентября 2020 г. в связи с непредоставлением работы работодателем, что повлекло за собой недополучение заработной платы, которая является для нее основным средством существования.

Приказом от 4 сентября 2020 г. действие трудового договора прекращено по собственному желанию работника.

В тот же день орловчанка была ознакомлена с уведомлением о необходимости возврата денежных средств, затраченных на ее обучение по ученическому договору, в срок до 11 сентября 2020 г.

Поскольку денежные средства возвращены не были, ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» обратилось в суд с требованием о взыскании расходов на обучение орловчанки пропорционально не отработанному времени в размере 61 078 рублей 05 копеек.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции согласился с ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» в том, что орловчанка по неуважительным причинам не исполнила взятое на себя обязательство отработать у работодателя не менее трех лет после заключения трудового договора, в связи с чем, признав верным представленный истцом расчет задолженности, взыскал с ответчицы указанную денежную сумму.

Судебная коллегия не согласилась с таким выводом.

Согласно действующему законодательству вопрос о возложении на работника обязанности возместить работодателю затраты, понесенные работодателем на обучение работника, не может быть разрешен без выяснения уважительности причин увольнения работника.

Одним из критериев оценки обстоятельств для отнесения причин расторжения трудового договора к уважительным, является их вынужденный характер.

Из материалов дела следует, что выплата заработной платы осуществлялась на основе отработанных часов в пределах установленной нормы рабочего времени.

Поскольку орловчанка по независящим от нее причинам систематически не выполняла плановый фонд рабочего времени, то оплата ее труда за эти периоды времени значительно снижалась.

Учитывая изложенное, ввиду значительного сокращения оплаты труда увольнение орловчанки носило для нее вынужденный характер, что свидетельствует об уважительной причине увольнения.

При таких обстоятельствах взыскание с ответчика расходов на обучение противоречит требованиям статьи 249 ТК РФ, в связи с чем постановленное по делу решение было отменено и в удовлетворении заявленных ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» исковых требований отказано.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.