Областной выставочный центр приглашает на выставку орловского художника Николая Силаева

Экспозиция посвящена 65-летию известного живописца и графика. На ней представлено более 100 работ, которые написаны мастером в разные годы. Здесь можно увидеть природу Орловского края, малые города, храмы, портреты и иллюстрации к произведениям писателей И. С. Тургенева и Н. С. Лескова.

Художник активно работал в монументальной живописи. Им были выполнены росписи во многих музеях Орловской области, оформлены интерьеры различных учреждений города Орла и области.

Произведения Силаева экспонировались на российских и зарубежных выставках. Работы, созданные художником за последние годы, находятся в частных коллекциях разных стран.

Выставка продлится до конца января 2017 года, сообщается на официальном портале Орловской области.