Областной выставочный центр приглашает на выставку орловского художника Николая Силаева

Экспозиция посвящена 65-летию известного живописца и графика. На ней представлено более 100 работ, которые написаны мастером в разные годы. Здесь можно увидеть природу Орловского края, малые города, храмы, портреты и иллюстрации к произведениям писателей И. С. Тургенева и Н. С. Лескова.

Художник активно работал в монументальной живописи. Им были выполнены росписи во многих музеях Орловской области, оформлены интерьеры различных учреждений города Орла и области.

Произведения Силаева экспонировались на российских и зарубежных выставках. Работы, созданные художником за последние годы, находятся в частных коллекциях разных стран.

Выставка продлится до конца января 2017 года, сообщается на официальном портале Орловской области.

 

В первом полугодии Орловские суды рассмотрели 1163 уголовных дела, по ним осуждено 1130 человек
В Орле опять дорожают продукты
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5 000 рублей
Опубликовано 23 Дек 2016 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"