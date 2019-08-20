20 августа 2019



Областные чиновники на себе проверят новый комплекс для поимки нарушителей ПДД

С августа в Орле заработал программно-аналитический комплекс «SOVA-M». Оборудование предназначено для фиксации нарушений правил стоянки и неправильных остановок транспортных средств. Что характерно, одно из первых мест, где будут ловить нарушителей, расположено на площади Ленина, то есть прямо под окнами областных чиновников. Вторым местом дислокации «Совы» выбрана Привокзальная площадь — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основной целью применения комплексов «SOVA-M» является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение комфортной среды для водителей и пешеходов на дорогах города Орла. Также для сокращения числа ДТП и снижения аварийности на дорогах Орла и области установят стационарные комплексы фото- и видео- фиксации нарушений, а также задействуют передвижные фото-радарные комплексы «КРИС-П» и «СКАТ». Все доходы от вынесенных постановлений и штрафов поступают в бюджет Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Авг 2019 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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