Областные чиновники уже полгода не отвечают на критику СМИ

На официальном портале Орловской области существует специальный раздел, в котором публикуются официальные ответы на критические публикации в СМИ. Последний такой ответ датирован 17 октября 2018 года. То есть более 5 месяцев в СМИ не вышло ни одного материала, на который бы областные чиновники сочли необходимым официально ответить.

Напомним, только в федеральных СМИ наш регион в последние дни фигурировал неоднократно — в частности, по поводу 20-ки «мутных» регоператоров (куда вошла и орловская «Зеленая роща»), лидерства по смертности от онкозаболеваний или по поводу разваливающегося дома на улице Калинина. А уж число критических материалов в региональных СМИ просто не поддается подсчету. Кстати, интересна динамика официальных ответов — если в июле 2018-го было опубликовано 8 ответов, то в августе всего 1. Потом было еще два появилось на портале в октябре и на этом областные чиновники решили прекратить такое занятие.