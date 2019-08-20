Соцзащита задалась вопросом — почему орловцы не размножаются?

Очень интересный опрос появился в группе ВК областного департамента соцзащиты. Орловцам предлагают ответить на три вопроса: «Что мешает созданию семьи? Почему нет желания родить ребёнка (детей)? Что может повлиять на Ваше решение родить первого (второго) ребенка?»

Вариантов ответов не густо. На что и указали сами орловцы в комментариях. Например, многих позабавила формулировка: «Стабильная заработная плата в размере не менее 2-х прожиточных минимумов». Напомним, это чуть больше 20 тысяч рублей. Заводить ребенка, имея такой доход на семью рискнет далеко не каждый. Однако, по мнению чиновников — зарплата в 20 тысяч должна стимулировать рождаемость. В ряде комментариев указывается на проблемы с медициной, которые никак не перечислены в вариантах ответов. Например, некоторые женщины имеют проблемы со здоровьем и поэтому не заводят ребенка. Про кадровый голод и дикие очереди в детских поликлиниках не слышал только глухой. В ситуации невозможности показать своего ребенка врачу опять же многие двадцать раз подумают, прежде чем решиться на такой шаг. Впрочем, самый интересный (на наш взгляд) комментарий оставила пользователь Елена Шалыгина: «Да что Вы? Такие вопросы ЛЮДЯМ задают. Про человеческие чувства и отношения. А здесь как скоту относятся, требует объяснений почему приплоды и надои низкие».