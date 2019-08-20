20 августа 2019



Соцзащита задалась вопросом — почему орловцы не размножаются?

Очень интересный опрос появился в группе ВК областного департамента соцзащиты. Орловцам предлагают ответить на три вопроса: «Что мешает созданию семьи? Почему нет желания родить ребёнка (детей)? Что может повлиять на Ваше решение родить первого (второго) ребенка?»

Вариантов ответов не густо. На что и указали сами орловцы в комментариях. Например, многих позабавила формулировка: «Стабильная заработная плата в размере не менее 2-х прожиточных минимумов». Напомним, это чуть больше 20 тысяч рублей. Заводить ребенка, имея такой доход на семью рискнет далеко не каждый. Однако, по мнению чиновников — зарплата в 20 тысяч должна стимулировать рождаемость. В ряде комментариев указывается на проблемы с медициной, которые никак не перечислены в вариантах ответов. Например, некоторые женщины имеют проблемы со здоровьем и поэтому не заводят ребенка. Про кадровый голод и дикие очереди в детских поликлиниках не слышал только глухой. В ситуации невозможности показать своего ребенка врачу опять же многие двадцать раз подумают, прежде чем решиться на такой шаг. Впрочем, самый интересный (на наш взгляд) комментарий оставила пользователь Елена Шалыгина: «Да что Вы? Такие вопросы ЛЮДЯМ задают. Про человеческие чувства и отношения. А здесь как скоту относятся, требует объяснений почему приплоды и надои низкие».

 

В одном из спорт-баров Орла изъяли игровые автоматы и наркотики в крупном размере
В Орловской области планируется привить против гриппа почти 166 тыс. человек
Отряд «Лиза Алерт» проведет «День открытых дверей»
Опубликовано 20 Авг 2019 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"