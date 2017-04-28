Областные власти пообещали орловцам местные выпуски ТВ-новостей в цифровом формате

«С октября 2017 года жителям нашего региона станут доступнее местные новости, так как информационные выпуски ГТРК «Орел» будут транслироваться в цифровом формате. Их можно будет смотреть и слушать в составе первого мультиплекса» — такое заявление размещено на портале Орловской области.

Чтобы такое стало возможным, необходимо в оставшиеся два месяца организовать врезки региональных блоков новостей в цифровом формате. Сейчас вещание ведется в аналоговом формате. Впрочем, осенью, как обещает пресс-служба облправительства, сотрудники филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр» и ВГТРК ГТРК «Орел» наладят вещание в цифровом формате. С этого срока орловцы, купившие специальные цифровые приставки к телевизорам, смогут смотреть региональные выпуски новостей.

Предполагается включение орловского контента в программу каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Принимать сигналы регионального цифрового вещания можно с помощью стандартного оборудования с поддержкой DVB-T2 (телевизора или цифровой приставки) и дециметровой антенны.