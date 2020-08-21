Областные власти заявили, что Орловщина вышла из “красной зоны” по КОВИД

Первый зампредседателя облправительства Валентина Нордстрем прокомментировала сообщения СМИ, что Орловская область оказалась в «красной» зоне по тенденции к росту заболевания новой коронавирусной инфекции. Как отметила чиновница, за основу исследования был взят индекс заболеваемости R, и субъекты с показателями от 1,1 и выше были отнесены к зоне риска.

“Индекс вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Однако, стоит отметить, согласно рекомендациям Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается исходя не из одного, а из трех основных показателей – коэффициента распространения инфекции, наличия свободного коечного фонда и показателя тестирования на 100 тыс. населения. На сегодняшний день по этим показателям Орловская область достигла второго этапа плана по снятию ограничительных мер.

Исходя из периода исследования, можно сделать вывод, что Орловская область попала в число «проблемных» из-за вспышки COVID-19 в Богдановском доме – интернате, которая была зарегистрирована 9 августа. Также отмечу, что после вспышки показатели по количеству заболевших стабильно уменьшались. На сегодня по индексу R в регионе показатель держится на уровне от 0,5 до 0,8. И мы с уверенностью можем говорить, что ситуация с коронавирусом в области на сегодня стабильная, — отметила в комментарии Валентина Нордстрем.

Как заявления чиновников вяжутся с очередью из машин “скорой помощи”, которые не успевают привозить все новых и новых пациентов с подозрением на КОВИД, — мы вам расскажем в начале следующей недели.