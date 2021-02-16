16 февраля 2021



Областных чиновников накажут за халатность при капремонте

Прокуратура Орловской области проверила, как идет программа капремонта в регионе. Было установлено, что, должностные лица облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства своевременно не организовали и не провели аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капремонту в 2020 году. В результате, несмотря на наличие на счете Регионального фонда капремонта более 1 млрд рублей, предназначенных на капремонт, в 2020 году не были завершены работы по ремонту 43 домов. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, факты нарушений законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта обсуждены на межведомственном совещании при прокуроре Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Фев 2021 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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