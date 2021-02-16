Областных чиновников накажут за халатность при капремонте

Прокуратура Орловской области проверила, как идет программа капремонта в регионе. Было установлено, что, должностные лица облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства своевременно не организовали и не провели аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капремонту в 2020 году. В результате, несмотря на наличие на счете Регионального фонда капремонта более 1 млрд рублей, предназначенных на капремонт, в 2020 году не были завершены работы по ремонту 43 домов. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, факты нарушений законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта обсуждены на межведомственном совещании при прокуроре Орловской области.