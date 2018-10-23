Областных чиновников заставили контролировать стройки

Прокуратура области проанализировала, как в Орле исполняют законы в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В связи с непринятием властью региона должных мер по контролю за соблюдением прав дольщиков первому зампреду облправительства Николаю Злобину внесено представление. По результатам его наконец-то по каждому строящемуся объекту организован контроль. Кроме того, в ходе проверок вскрыты факты незаконного использования и хищения средств дольщиков, несоблюдения застройщиками сроков строительства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, ООО «Строй-Проект-Сервис» в отсутствие разрешения на строительство привлекло денежные средства граждан в сумме более 8,5 млн. рублей, однако обязательства по своевременному окончанию строительства дома № 159 по ул.Дружбы Народов г. Ливны не исполнило. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

В связи с неисполнением застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства жилых многоквартирных домов № 46 по ул. Бурова (застройщик — ООО «Промжилстрой») и №11 по ул. Раздольная г. Орла (застройщик — ООО «Модуль Инвест Строй») возбуждены и расследуются 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Правоохранительными органами также расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в связи с нарушением прав дольщиков дома №83 по ул. Панчука в Орла, застройщиком которого является АО «АИЖК Орловской области».

Принятые прокурорами меры в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья уже поспособствовали завершению постройки в 2017 — 2018 годах 2 «проблемных» объектов строительства (жилые дома в г. Орле № 3б по ул. Грузовая и № 83а по ул. Панчука), восстановлены права свыше 160 граждан.