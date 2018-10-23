23 октября 2018



Областных чиновников заставили контролировать стройки

Прокуратура области проанализировала, как в Орле исполняют законы в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В связи с непринятием властью региона должных мер по контролю за соблюдением прав дольщиков первому зампреду облправительства Николаю Злобину внесено представление. По результатам его наконец-то по каждому строящемуся объекту организован контроль. Кроме того, в ходе проверок вскрыты факты незаконного использования и хищения средств дольщиков, несоблюдения застройщиками сроков строительства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, ООО «Строй-Проект-Сервис» в отсутствие разрешения на строительство привлекло денежные средства граждан в сумме более 8,5 млн. рублей, однако обязательства по своевременному окончанию строительства дома № 159 по ул.Дружбы Народов г. Ливны не исполнило. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

В связи с неисполнением застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства жилых многоквартирных домов № 46 по ул. Бурова (застройщик — ООО «Промжилстрой») и №11 по ул. Раздольная г. Орла (застройщик — ООО «Модуль Инвест Строй») возбуждены и расследуются 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Правоохранительными органами также расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в связи с нарушением прав дольщиков дома №83 по ул. Панчука в Орла, застройщиком которого является АО «АИЖК Орловской области».

Принятые прокурорами меры в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья уже поспособствовали завершению постройки в 2017 — 2018 годах 2 «проблемных» объектов строительства (жилые дома в г. Орле № 3б по ул. Грузовая и № 83а по ул. Панчука), восстановлены права свыше 160 граждан.

 

Орловские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на студента
В Орловской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ пока не превышен
Орел войдет в туристический «Императорский маршрут»
Опубликовано 23 Окт 2018 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"