3 августа 2021



Областным чиновникам не понравилось название Хотынецкого природного парка. Его переименуют

Распоряжением облправительства Хотынецкий природный парк переименуют в Дирекцию особо охраняемых природных территорий. Как отметили в пресс-релизе по поводу переименования, — в состав Хотынецкого природного парка входит целый ряд биологических заказников: Краснозоренский, Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский, Верховский, Колпнянский, Ливенский, Смирновский, Троснянский. “Дирекция особо охраняемых природных территорий более полно соответствует географии и сфере деятельности учреждения” — говорится в релизе. В новом учреждении сохранятся как основные цели деятельности, так и штатная численность.

 

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Опубликовано 03 Авг 2021 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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