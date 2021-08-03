Областным чиновникам не понравилось название Хотынецкого природного парка. Его переименуют

Распоряжением облправительства Хотынецкий природный парк переименуют в Дирекцию особо охраняемых природных территорий. Как отметили в пресс-релизе по поводу переименования, — в состав Хотынецкого природного парка входит целый ряд биологических заказников: Краснозоренский, Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский, Верховский, Колпнянский, Ливенский, Смирновский, Троснянский. “Дирекция особо охраняемых природных территорий более полно соответствует географии и сфере деятельности учреждения” — говорится в релизе. В новом учреждении сохранятся как основные цели деятельности, так и штатная численность.