Облик Орла изменят, но не кардинальным образом

Архитектурный облик общественных территорий, расположенных в заповедной зоне города, претерпит изменения. Правда, не очень кардинальные. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Поменяют асфальт на плитку, установят новые фонари, скамейки, урны. Разработаны дизайн-проекты сквера им. И. С. Тургенева («Тургеневский бережок»), городского парк культуры и отдыха (ремонт входной группы), детского парка, сквера «Дворянское гнездо» и «Историко-литературного квартала». Как рассказал начальник управления градостроительства города Виктор Булгаков, все планируемые изменения предусмотренные в этом году, и не повлекут за собой каких-либо существенных изменений архитектурного облика.

К примеру, в сквере им. И. С. Тургенева («Тургеневский бережок») планируется замена асфальтового покрытия на мощение плиткой, будут установлены новые скамейки, урны и фонари. Сюда же передвинут барельеф «Бежин луг», который сейчас расположен возле лодочной станции.

В городском парке культуры и отдыха запланирован ремонт входной группы (колоннады), а также предполагается ремонт фонтана с заменой насосной группы, форсунок. В фонтане будет сделана подсветка и звуковое сопровождение. Обновятся скамейки, урны, уличные фонари. Прифонтанную зону закроют плиткой.

В детском парке будет отремонтирован амфитеатр. Там же заработает и так называемый «сухой фонтан». Водяные струи из нового фонтана будут бить через решетку и падать не в открытую, а закрытую чашу. Председатель общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова уточнила, что ранее в детском парке был бассейн, который долгое время не функционировал, а теперь будет модернизирован. Поэтому предложение краеведа Виктора Ливцова предварительно провести археологические раскопки не совсем корректно — фонтан останется в тех же границах, что и ранее существовавший.

Благоустройство ландшафтного сквера Дворянское гнездо предполагает сохранение существующих пешеходных связей. Здесь обустроят дорожки и вымостят их плиткой (причем сделают дорожки однотипными — сейчас часть дорожек замощена плиткой, часть сделана асфальтом), реконструкция ждет и лестничные марши, которые сейчас довольно опасны для гуляющих. Заменят полусгнивший мостик, по которому гуляющие переходят в парк Победы. Появятся скамейки, урны, освещение.

Эти предложения поддержал и орловский краевед Виктор Ливцов. Он отметил, что все прозвучавшие предложения корректны поскольку здесь речь идет лишь о приведении в порядок центральных общественных территорий. При этом Виктор Ливцов просил принимать взвешенные решения в плане отделочных материалов. К сожалению, горе-мастера так прикрепили плитку в Торговых рядах, что она вся поотвалилась. А секрет в гигроскопичности. Нельзя на основу, которая впитывает влагу, клеить плитку, которая влагу не пропускает.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии, которое состоится 26 апреля, — сообщили в пресс-службе горсовета.