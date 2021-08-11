Облом «гешефта»

«Орловская искра», № 29 (1250) от 6 августа 2021 года

Когда жулик на жулике едет и жуликом погоняет, это и называется в Орле предпринимательством. Так продолжается годами и десятилетиями, и только когда какой-нибудь непредвиденный скандал, как пожар, вспыхнувший от баловства мальчишек со спичками, вдруг озарит окрестности и высветит неприглядную правду, — лишь тогда чиновники и прочие ответственные лица, насупив брови, начинают грозно вопрошать: «Как такое могло произойти?!» Потом, естественно, быстренько находят стрелочника, дело заминают, а ошалевший обыватель смутно догадывается, что Поле чудес в Стране дураков — это не просто литературный образ из сказки про Буратино…

Именно такой непредвиденный скандал произошёл 28 июля на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Широкая публика его, естественно, не заметила, но посвящённые люди сразу поняли: история пахнет уголовным делом, а может быть — и не одним.

На этом злополучном заседании комиссия рассматривала результаты публичных слушаний, которые 5 мая провела администрация г. Орла. Говоря простым языком, речь шла о том, чтобы разрешить строительство многоэтажного жилого дома (причём с отклонением от предельных параметров, потому что земли не хватает) на участке по адресу: г. Орёл, ул. Матросова, 3б, кадастровый номер 57:25:0010401:307.

Так вот городские власти в своём заключении за подписью первого заместителя главы администрации г. Орла О. Минкина рекомендовали Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области таковые разрешения предоставить. А областная комиссия единогласно (тринадцатью голосами!) рекомендовала тому же управлению в этих разрешениях отказать — «с учётом… несоответствия техническим регламентам, а также нарушения норм жилищного и земельного законодательств»! Ну, согласитесь, это уникальное событие на просторах благословенной Орловщины.

Какой-нибудь зануда-скептик скажет: «Подумаешь, сенсация! Не поделились с кем надо, вот им и отказали». И, возможно, будет даже в чём-то прав. Но сюжет куда богаче этого очевидного предположения, поэтому раскрутим схему увода муниципальной земли с самого начала.

Итак, земельный участок площадью 2667 кв. метров, о котором идёт речь, представляет собой «пятачок» между общежитиями института культуры, колледжем культуры и искусств и улицей Матросова, то есть лакомый кусочек в центре города. Возле него уже не один год ходили кругами разные «предприимчивые» люди, как коты вокруг горшка со сметаной. Площадь его несколько раз менялась — то под предлогом производства работ по расширению дорожного покрытия, то как бы для благоустройства прилегающей территории, то ради оборудования мест парковки машин… Копаясь в этих перипетиях, то и дело натыкаешься на нарушение законодательства. Тем не менее, в итоге, благодаря исключительной доброте и отзывчивости городских властей, «пятачок» дорос до своих нынешних размеров.

И вот в июле 2019 года его выставили на аукцион «на право заключения договора аренды», но с одним условием: по закону, строить там можно было только офисное здание. Заявился на него один участник — Н. Караиванов, он же и выиграл торги. Сразу после этого с ним был заключён договор на 38 месяцев с арендной платой около 500 тыс. рублей в год.

В июне 2020 года господину Н. Караиванову было выдано разрешение на строительство офисного центра, а уже в октябре — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В этом трехмесячном временном промежутке на участке вырос пустой одноэтажный сарайчик из ДСП, похожий, как отметил один наблюдательный человек, на «бутафорскую театральную декорацию». Но это совершенно не смутило ни городские власти, ни то самое Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства. «Объект капитального строительства» был введён в эксплуатацию.

Для чего это было нужно, стало ясно очень скоро: уже в ноябре 2020 года муниципальный земельный участок был успешно приватизирован хозяином «объекта» и сразу после этого продан ООО «Вертикаль С» за… Впрочем, стоп! Прежде чем назвать сумму, проведём маленький расчёт примерных затрат предприимчивого собственника. За аренду земли он должен был выплатить городу около 800 тысяч рублей. Стоимость сооружения сарайчика, как говорят строители, составила максимум 300 тысяч рублей. Итого — 1 миллион 100 тысяч или около того. А продал он участок вместе с «офисной декорацией» за 21 миллион рублей! Как говорится, почувствуйте разницу.

Правда, после этого между продавцом и покупателем начались какие-то свары, дело дошло до суда… Но именно благодаря этому и всплыла цена сделки. И получилось, что, строго говоря, город Орёл потерял на этом 19 миллионов 900 тысяч рублей. И кто-то осмелится нас уверять, что городские чиновники даже не подозревали о возможности подобного «гешефта»?

Но дальше события пойдут ещё чудесатей! В соответствии с законом, частный собственник земельного участка уже самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований, может решать, как его использовать. А поскольку «пятачок» находился в так называемой зоне ОЖ (общественно-жилого назначения), в которой многоэтажная застройка является одним из основных видов использования территории, то в январе 2021 года вид разрешённого использования участка изменили на «Многоквартирные дома 9—25 этажей».

Администратор группы «Новостройки Орла» соцсети «ВКонтакте» Виктор Каплин писал про нового собственника: «Ранее ООО «Вертикаль С» принимало участие в скандальном строительстве многоквартирного дома № 10 по ул. 8 Марта, который несколько раз трансформировался то в 16-этажную «высотку», то в двухэтажный выставочный зал, затем в семиэтажный жилой дом, а в конечном счёте был сдан в восьмиэтажном исполнении. Эти метаморфозы являлись способом обойти градостроительные регламенты, которые не позволяют строить многоэтажные дома на маленьких участках.

В случае с объектом на ул. 8 Марта участок имел площадь всего 2431 кв. м. Теперь в распоряжении застройщика целых 2667 кв. м, что с применением ранее отработанных методов позволит построить уже 10—12 этажей…».

И всё бы хорошо, но возникла очередная закавыка. В январе 2021 года Орловский горсовет внёс изменения в Правила землепользования и застройки. В результате была упразднена зона общественно-жилого назначения (ОЖ), а участки, находившиеся в ней, включая и «наш», были переведены в зону делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), в которой строительство многоквартирных домов является уже не основным, а условно разрешённым видом использования. А для того, чтобы получить такое разрешение, теперь потребуется процедура публичных слушаний.

Но каких бизнесменов это останавливало? Процедура отработана. 5 мая 2021 года слушания в городской администрации успешно состоялись и рекомендовали: разрешить. Кто бы сомневался…

Более того: рвение чиновников оказалось столь велико, что Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, не дожидаясь никаких постановлений мэра или там разрешения областного Управления градостроительства, тут же, в мае, заключает с руководителем фирмы «Вертикаль С» А. Петровым соглашение о сервитуте. То есть «для организации площадки под строительство многоквартирного дома» предоставляет ему право ограниченного пользования еще одним муниципальным земельным участком площадью 438 кв. м — иначе к намечающейся стройке просто не подъехать.

К слову, в этом отношении площадка на Матросова, 3б — вообще непростое местечко, и браться за его «увод» в частный карман могли, на наш личный взгляд, только люди с толстой авантюрной жилкой. Например, рядом с этим участком расположена трансформаторная подстанция, а под ним пролегают двенадцать (!) кабельных линий, на которых строить в принципе ничего нельзя, а переносить их — некуда. Примерно та же история — с канализацией, не выгребную же яму там делать! Кроме того, вокруг расположены учебные заведения, а к их территориям предъявляются особые требования по организации безопасности и противодействию терроризму.

Одним словом, серьёзные заморочки. Но даже в этих условиях иные «предприимчивые» люди решаются на «хапок». Понятно, ими движет жажда обогащения: многоэтажный дом в центре Орла — это большие деньги, которые покроют все затраты, в том числе «левые». Однако без покровительства и содействия властей такие «многоходовочки» невозможны, а значит — надо «смазывать». И, конечно, быть уверенными в постоянной безнаказанности.

Что именно в этой цепочке не сработало, и почему областная комиссия в разрешении всё же отказала, хотя практически всё уже было готово — это тема для отдельного расследования. Может быть, совместно с прокуратурой Орловской области?

Василий Онуфриев