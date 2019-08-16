Облсуд намерен прекратить нарушения закона чиновницей горадминистрации

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о признании незаконным решения о несогласовании мест проведения публичных мероприятий. Детали этого необычного дела нам рассказали в пресс-службе областного суда.

Суд первой инстанции признал незаконными решения администрации города Орла по не согласованию проведения с 15 по 20 августа 2019 г. в разное время дня публичных мероприятий в виде пикета с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций в местах, указанных в уведомлениях заявителя. Истец указал, что в каждом уведомлении указывалось по 4 точки в городе, то есть всего в уведомлениях указано 24 точки. В ответ на указанные уведомления было получено 6 писем за подписью заместителя главы администрации г. Орла. Причем из всех заявленных точек были согласованы только четыре из них, по остальным было предложено провести агитационные мероприятия в других местах.

Оценив представленные доказательства, исследовав юридически значимые обстоятельства по делу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что предложения горадминистрации о проведении пикетов в иных местах надлежащим образом не мотивированы, не содержат конкретных данных, свидетельствующих о невозможности проведения заявленных мероприятий в указанное время, поскольку не указано обоснований невозможности обеспечения безопасности при совместном проведении мероприятий, заявленных административным истцом, и тех публичных мероприятий, которые также запланированы в указанных местах.

Административным ответчиком не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих, что проведение публичных мероприятий, заявленных административным истцом, нарушит публичные интересы, в частности по поддержанию общественного порядка, и невозможности его обеспечения при совместном проведении публичных мероприятий, обеспечению безопасности граждан, как участников публичного мероприятия, так и иных лиц, которые могут находиться в данном месте.

Таким образом, суд пришел к выводу, что оспариваемые решения органа местного самоуправления не соответствует требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», нарушают права административного истца на проведение публичных мероприятий, и поскольку не установлено обстоятельств, объективно препятствующих проведению публичных мероприятий, суд также пришел к выводу о возложении на административного ответчика обязанности не препятствовать проведению публичных мероприятий в виде пикета с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций в заявленных административным истцом местах.

Суд апелляционной инстанции с данными выводами согласился и оставил без изменения решение суда первой инстанции. Решение обращено к немедленному исполнению.