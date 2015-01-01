Обращение депутата Рыбакова к жителям Орла

Уважаемые жители города Орла!

Как депутат Орловского областного совета хочу обозначить свою позицию в связи со строительством на ул. Итальянской в Орле завода по производству ПВХ-покрытий.

После публичных слушаний, дебатов среди депутатов и общественности, после серии публикаций в СМИ, после нескольких заседаний профильных комитетов, депутаты Орловского горсовета все же приняли решение об изменении класса опасности санитарно-защитной зоны на улице Итальянской, что фактически дает «зеленый свет» открытию производства изделий из поливинилхлорида в черте города.

Как вы хорошо знаете, появление этого завода в Орле – результат деятельности экс-губернатора Потомского, досрочно отправленного в отставку президентом. К сожалению, все, чего бы ни касались бывший губернатор и чиновники из его команды, приносило жителям Орла только проблемы, которые сегодня ощущает на себе едва ли не каждая орловская семья: это и взвинченная до небес кадастровая стоимость земли, и выросшие в разы налоги, и закрытые заводы, и изуродованный центр Орла, и многое другое. В наследство от Потомского нам досталось и химическое производство, которое намереваются разместить рядом с жилыми кварталами в микрорайоне Лужки. Нам говорят: в случае вредного воздействия на экологию власть в любой момент закроет завод. Можно ли верить таким обещаниям, когда в течение многих лет чиновники не могут справиться с проблемами запаха с маслозавода и ветсанутильзавода (в народе он известен как мясокостный завод), от которого страдает весь город, и в первую очередь жители Заводского района, микрорайона Лужки?

В этой связи мне непонятна позиция депутата горсовета Дубровской, которая во всеуслышание заявила, что провела с жителями Лужков целый ряд встреч, и они якобы высказались за строительство завода. Я являюсь депутатом облсовета по этому округу, я регулярно встречаюсь с избирателями и достоверно знаю: ситуация совершенно обратная. Люди возмущены решением горсовета, они категорически против строительства этого завода, поскольку опасаются, что производство покрытий из поливинилхлорида нанесет вред экологии и их здоровью.

Как депутат и гражданин я выступаю за развитие Орловской области, за то, чтобы в нашем регионе открывались новые предприятия, но считаю, что данное химическое производство должно быть вынесено за черту города Орла. Тем более что наши чиновники любят рапортовать о 10 индустриальных парках, которые они создали в Орловской области. Предлагаю разместить завод по производству ПВХ-покрытий в одном из этих парков. Я категорически против размещения этого завода в пределах Орла. И как депутат буду всеми законными способами добиваться приостановки строительства и переноса его за городскую черту.

Депутат Орловского областного совета

Виталий Рыбаков

 

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Опубликовано 25 Апр 2018 в 12:59. В рубриках: Тема номера. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 97

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