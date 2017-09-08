Обратись в приемную депутата Рыбакова

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Если вы столкнулись с грубостью, безразличием, бездушным отношением к проблемам граждан со стороны чиновников;

если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан представителями органов исполнительной власти Орловской области,

у вас есть возможность сообщить данные сведения в приемную депутата Рыбакова по электронной почте deputatribakov@gmail.com либо оставить сообщение на странице Виталия Рыбакова в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/vitaliyrybakov.

Данной информацией вы также можете поделиться с редакцией «Орловской среды» по электронному адресу orelsreda@list.ru.