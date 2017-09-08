Обратись в приемную депутата Рыбакова

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Если вы столкнулись с грубостью, безразличием, бездушным отношением к проблемам граждан со стороны чиновников;

если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан представителями органов исполнительной власти Орловской области,

у вас есть возможность сообщить данные сведения в приемную депутата Рыбакова по электронной почте deputatribakov@gmail.com либо оставить сообщение на странице Виталия Рыбакова в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/vitaliyrybakov.

Данной информацией вы также можете поделиться с редакцией «Орловской среды» по электронному адресу orelsreda@list.ru.

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 20 Сен 2017 в 14:16. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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