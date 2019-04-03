3 апреля 2019



«Обратите внимание на Привокзальную улицу…»

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

«Уважаемая редакция!

С удовольствием и большим интересом читаю вашу газету, я доверяю «Орловской среде», поэтому пишу вам как в последнюю инстанцию.

Мой родной город Орел вроде бы благоустраивают, но… Вот вроде  есть вероятность того, что в перспективе займутся улицей Грузовой. Хотя там сложновато – почти везде частные дома. Я прошу депутата Виталия Рыбакова помочь нам, так как знаю, что он многое делает для нашего города. Помогите нам обратить внимание городской власти  на улицу Привокзальную, точнее, на её участок от областного призывного пункта до железнодорожного вокзала. Это одна трамвайная остановка.

Слева и справа от трамвайного пути нужно убрать сухие деревья, убрать кем-то забытый бетонный столб, очистить территорию возле райотдела полиции от диких кустов, растущих, как бамбук. Хотелось бы, чтобы подправили асфальтовое покрытие. Есть претензии и к Орелоблэнерго. Между домами №15 и 28 стоит будка их подстанции. Недавно поставили новую, а старую, видимо, оставили нам, чтобы любовались. Занятый энергетиками участок земли почему-то никогда не убирается, считается бесхозным. Хотя чему удивляться? Стоит и рушится рядом с призывным пунктом бывшая очень удобная банька, брошен торговый павильон на остановке «Грузовой двор». Мы куда только не обращались с этой проблемой, даже телевизионщики приезжали. Толку никакого. Мы уже ни о чем особо не мечтаем, сами стараемся следить за порядком и чистотой. Только вот у нас, стариков, сил всё меньше, а молодым то ли некогда, то ли нет желания жить по-человечески. Во дворе сломали штакетник…

Нам говорят иногда: мол, вы – окраина. А ведь рядом железнодорожный вокзал – «ворота города». Городские власти хотя бы научились своевременно бороться с травой! И надо работать с населением.

Ещё раз прошу нам помочь».

С уважением, Л. Николаева, г. Орел

 

Кому нужно это «г»?
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Опубликовано 03 Апр 2019 в 15:21. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 68

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