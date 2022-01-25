Обратиться в «Зеленую рощу» можно по WhatsApp

Для удобства дистанционного обращения жителей регоператор подключил популярный мессенджер WhatsApp. По номеру +79107480404 можно написать регоператору о проблеме и получить помощь. Например, направить заявку на вывоз крупногабаритных отходов (КГО), сообщить о нарушении графика вывоза отходов, уточнить порядок начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Каждое сообщение оперативно принимается в работу и по итогам рассмотрения предоставляется обратная связь.

УК «Зеленая роща» отмечает, что прием граждан в офисах компании на данный момент также осуществляется (при наличии масок, соблюдении социальной дистанции и всех необходимых мер).Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой рекомендуется обращение в режиме онлайн, без посещения офиса.