«Обрушение может быть внезапным…»

№8 (545) от 6 марта 2019 г.

Во время предстоящего ледохода опоры моста Дружбы, который в настоящее время ремонтирует казанское ООО «РГС», могут обрушиться. Чтобы не допустить трагедии, мост на период паводка необходимо закрыть, считает орловский инженер-мостостроитель Александр Старостин.

– Сейчас весь город Орел знает, что с одной половины моста нагрузка снята. По моим подсчетам, это где-то 200-300 тонн. Соответственно, перегруз действующей половины увеличился на 200-300 тонн, – рассказал Александр Старостин «Орловской среде». – Армирование опоры моста в верхней и нижней зонах выполнено арматурой диаметром 32 мм с шагом 10 см, в середине – арматура диаметром 22 мм с шагом 20 см. Таким образом, в период паводка, при подъеме воды и прохождении льда, опоры моста могут опрокинуться в любой момент! И обрушение может произойти внезапно. Считаю, на время ледохода мост надо закрыть полностью.

Кроме того, Александр Старостин полагает (и его мнение разделяют другие орловские специалисты-мостостроители), что в ходе ремонта моста Дружбы замена балок не требуется.

– Проектировщик предлагает снять и заменить существующие балки из-за того, что их прогиб в середине пролета (от опоры до опоры) якобы превышает допустимую величину на 4-49 миллиметров. СНИП нормирует прогиб балок при прохождении транспорта, и согласно таблице, составленной проектировщиком, прогиб некоторых балок достигает 95-130 мм, тогда как не должен превышать 81 мм. Однако наши мостовики провели собственное исследование и установили, что на самом деле прогиб не 130, а всего 13 мм. А если снять нагрузку с рабочей части моста, этот показатель будет еще меньше. Полагаю, что в проект были заложены недостоверные данные только для того, чтобы снять существующие балки. Кроме того, орловские мостовики обследовали крайнюю восьмую опору. Положение вообще ужасное! Опора наклонилась, балка должна стоять вертикально, а у нее положение уже критическое – это видно на фото, низ балки разрушен.

Усилить его нетрудно – сейчас для этого есть современные материалы. К тому же для укрепления моста можно было установить так называемые МИКи – мостовые инвентарные конструкции… То есть вполне можно обойтись без демонтажа балок, в нем нет никакой необходимости. На мой взгляд, он задуман только для того, чтобы заложить туда коррупционную составляющую. Я встречался с представителями подрядчика, но они ж не мостовики – они газовики. Они просидели всю зиму, палец о палец не ударили, а можно было бы поднять каждую балку, отремонтировать места из опоры, но не делалось ничего, и я вижу, что уже сделано не будет. Я делал чертежи, показывал, как вскрыть опоры и посчитать, выдержат они дополнительную нагрузку в 200 тонн или нет. Вообще, момент обрушения предвидеть нельзя: все происходит внезапно. Мост стоит, стоит – ни трещинки, ничего – а потом бах – и упадет.

Полагаем, опасения профессионала-мостостроителя имеют под собой почву: уже сейчас многие орловские автомобилисты не рискуют ездить через мост Дружбы – страшно. Надеемся, компетентные надзорные органы, в том числе и прокуратура Орловской области, обратят внимание на предупреждение специалиста и примут меры, чтобы не допустить необратимой ситуации.

Справочно:

Старостин Александр Владимирович окончил Саратовский строительный техникум транспортного строительства, отделение «Мосты и другие искусственные сооружения». Трудовую деятельность в качестве специалиста начал в 1972 году.

В качестве инженера по технадзору принимал участие в строительстве и реконструкции таких объектов, как вантовый мост через Оку в городе Муроме, Кировский мост в Курске, мост через Белгородское водохранилище, железнодорожный путепровод в Мценске, мост через реку Сейм на обходе Курска, Керченский мост.