4 декабря 2020



Общероссийский день приема граждан перенесли из-за коронавируса

Общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря, переносится до момента стабилизации эпидобстановки по коронавирусной инфекции. Все орловцы, которые записались на прием в Пенсионный фонд России, оповещаются о переносе сроков. Для того, чтобы реже посещать общественные места, ПФР рекомендует обращаться за государственными услугами дистанционно – через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают большинство выплат и социальных пособий. На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии своего пенсионного счета, узнать, где формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки, узнать остаток материнского капитала, а также получить многие другие услуги ПФР.

Напомним, общероссийский день приема граждан с 2013 года проводится федеральными и региональными органами власти по поручению президента РФ и предусматривает личный прием обращений и консультирование граждан.

 

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Опубликовано 04 Дек 2020 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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