8 декабря 2021



Общественная инициатива-2021

 

Газета «Орловская среда» объявляет конкурс «Лучшая общественная инициатива года».

Если вы хотите изменить жизнь нашего города к лучшему, если вам важно решить те или иные общественно значимые проблемы, присылайте свои проекты и предложения на нашу электронную почту orelsreda@list.ru.

Своим примером вы можете показать, что благородные дела под силу каждому.

Сбор заявок продлится до 12 декабря. Подведение итогов – 14 декабря.

Победителя, представившего лучший проект, ждет диплом «Лучшая общественная инициатива года».

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 08 Дек 2021 в 16:28. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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