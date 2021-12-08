Общественная инициатива-2021

Газета «Орловская среда» объявляет конкурс «Лучшая общественная инициатива года».

Если вы хотите изменить жизнь нашего города к лучшему, если вам важно решить те или иные общественно значимые проблемы, присылайте свои проекты и предложения на нашу электронную почту orelsreda@list.ru.

Своим примером вы можете показать, что благородные дела под силу каждому.

Сбор заявок продлится до 12 декабря. Подведение итогов – 14 декабря.

Победителя, представившего лучший проект, ждет диплом «Лучшая общественная инициатива года».