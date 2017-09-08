Общественная палата Орловской области поддержала драконовский законопроект о митингах

Напомним, на августовской сессии облсовета большинство депутатов поддержали очередной драконовский законопроект, внесенный Потомским, фактически запрещающий гражданам высказывать собственное мнение. Митинговать теперь нельзя в радиусе ста метров от зданий, где располагаются органы госвласти и местного самоуправления, структуры внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, СК, организаций соцобслуживания, медицинских, образовательных, религиозных организаций. Под запрет также попали территории вокзалов и автовокзалов, остановки общественного транспорта и даже тротуары.

13 сентября в Общественной палате Орловской области прошло обсуждение поправок в региональный закон о митингах.

Сайт «Орелград.ru» (врио главреда «Орелград.ru» Владислав Числов является председателем комитета по общественному контролю в региональной Общественной палате) почему-то со ссылкой на администрацию региона сообщает: «Члены палаты в целом поддержали внесенные изменения, но рекомендовали парламентариям внести в документ поправки.

— В частности, было предложено рассмотреть возможность уменьшения территории, прилегающей к местам, на которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Также областным депутатам рекомендовано рассмотреть вопрос о методике определения мест, где подобные мероприятия запрещены. Предлагается отсчитывать данную территорию не от периметра соответствующего здания (или ограждения), а от его входа».