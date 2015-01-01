Общественное движение «Родной Орел» обращается ко всем неравнодушным жителям города Орла и Орловской области

Уважаемые орловчане!

Сегодня все мы являемся свидетелями масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией, которые проводятся на федеральном уровне.

К сожалению, жителям города Орла и Орловской области в последнее время все чаще приходится сталкиваться с коррупционными проявлениями – и прежде всего в деятельности чиновников, которые вместо защиты интересов граждан заботятся исключительно о личном благополучии.

Если вам известно о предполагаемых коррупционных действиях со стороны членов правительства Орловской области;

если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан членами правительства Орловской области,

общественное движение «Родной Орел» просит сообщать данную информацию по электронному адресу rodnoyorel@gmail.com либо оставить сообщение на странице «Общественное движение «Родной Орел» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/rodnoiorel