Общественное движение «Родной Орел» обращается ко всем неравнодушным жителям города Орла и Орловской области

 

Уважаемые орловчане!

Сегодня все мы являемся свидетелями масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией, которые проводятся на федеральном уровне.

К сожалению, жителям города Орла и Орловской области в последнее время все чаще приходится сталкиваться с коррупционными проявлениями – и прежде всего в деятельности чиновников, которые вместо защиты интересов граждан заботятся исключительно о личном благополучии.

Если вам известно о предполагаемых коррупционных действиях со стороны членов правительства Орловской области;

если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан членами правительства Орловской области,

общественное движение «Родной Орел» просит сообщать данную информацию по электронному адресу rodnoyorel@gmail.com либо оставить сообщение на странице «Общественное движение «Родной Орел» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/rodnoiorel

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 19 Апр 2017 в 14:02. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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