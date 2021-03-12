12 марта 2021



Общественные территории в Орле получили официальные имена

 

В четверг, 11 марта, Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла одобрила варианты названий для девяти общественных территорий, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Это семь скверов, один парк и один бульвар.

Каждая из территорий уже имеет своё «народное» название – теперь эти названия стали официальными. Итак, по решению комиссии, юридически закреплены следующие наименования:

сквер Орловских партизан;

сквер Танкистов;

сквер Ветеранов;

парк «Ботаника»;

сквер им. В.С. Калинникова;

сквер им. И.А. Бунина;

сквер Генерала Гуртьева;

сквер «Тургеневский бережок»;

Трубников бульвар.

Окончательное решение о присвоении территориям этих наименований будет принято на ближайшем заседании Орловского городского Совета народных депутатов, уточнили в мэрии.

 

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Опубликовано 12 Мар 2021 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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