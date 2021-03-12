Общественные территории в Орле получили официальные имена
В четверг, 11 марта, Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла одобрила варианты названий для девяти общественных территорий, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Это семь скверов, один парк и один бульвар.
Каждая из территорий уже имеет своё «народное» название – теперь эти названия стали официальными. Итак, по решению комиссии, юридически закреплены следующие наименования:
сквер Орловских партизан;
сквер Танкистов;
сквер Ветеранов;
парк «Ботаника»;
сквер им. В.С. Калинникова;
сквер им. И.А. Бунина;
сквер Генерала Гуртьева;
сквер «Тургеневский бережок»;
Трубников бульвар.
Окончательное решение о присвоении территориям этих наименований будет принято на ближайшем заседании Орловского городского Совета народных депутатов, уточнили в мэрии.