24 марта 2020



Общественный совет при департаменте здравоохранения перешел на удаленную работу

В связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой вирусной инфекции COVID-2019 общественный совет при облдепартаменте здравоохранения приостанавливает личный прием граждан. При этом «Общественная приемная по вопросам медицины и здравоохранения» не прекращает работу. Созданы все условия, чтобы обратиться в Общественный Совет с волнующей проблемой, предложением, пожеланием, но только дистанционно. С 1 марта 2020 года на официальной странице в социальной сети Facebook представлена возможность не только направить электронное обращение в совет, но и напрямую написать в WhatsApp. Так же сохраняется возможность обратиться в Общественный Совет с сайта департамента, или по “горячей линии” «онкоконтроль» 8 (4862) 41-00-04. На этот телефонный номер будут приниматься все обращения по медицине и здравоохранению (только прием обращений, никаких консультаций оператор не дает!). По всем обращениям с позвонившими будут выходить на связь и предоставлять ответы на интересующие вопросы. О возобновлении личных приемов будет сообщено дополнительно.

 

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Опубликовано 24 Мар 2020 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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