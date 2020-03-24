Общественный совет при департаменте здравоохранения перешел на удаленную работу

В связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой вирусной инфекции COVID-2019 общественный совет при облдепартаменте здравоохранения приостанавливает личный прием граждан. При этом «Общественная приемная по вопросам медицины и здравоохранения» не прекращает работу. Созданы все условия, чтобы обратиться в Общественный Совет с волнующей проблемой, предложением, пожеланием, но только дистанционно. С 1 марта 2020 года на официальной странице в социальной сети Facebook представлена возможность не только направить электронное обращение в совет, но и напрямую написать в WhatsApp. Так же сохраняется возможность обратиться в Общественный Совет с сайта департамента, или по “горячей линии” «онкоконтроль» 8 (4862) 41-00-04. На этот телефонный номер будут приниматься все обращения по медицине и здравоохранению (только прием обращений, никаких консультаций оператор не дает!). По всем обращениям с позвонившими будут выходить на связь и предоставлять ответы на интересующие вопросы. О возобновлении личных приемов будет сообщено дополнительно.