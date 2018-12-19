19 декабря 2018



Общественный совет при городском УМВД обсудил вопрос участия общественности в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

 

В рамках заседания полицейские и представители общественности рассмотрели вопросы профилактики ДТП с участием детей.

В мероприятии приняли участие врио начальника УМВД России по г. Орлу Виктор Симбирев, заместитель председателя Общественного совета при городском УМВД Александр Лебедев, координатор по проектной работе регионального исполкома Общероссийского  народного фронта в Орловской области Владимир Слесарев, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Светлана Ветрова, члены совета.

Темой обсуждения стало участие общественности в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Открыл заседание врио начальника УМВД России по г. Орлу Виктор Симбирев. Он подчеркнул, что безопасность дорожного движения – проблема многоаспектная и решать ее нужно с разных сторон, усилиями многих организаций и служб. В целях профилактики ДТП с детьми необходимо, в том числе, проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры поведения на дорогах.

С докладом о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма выступила начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Светлана Ветрова. Она рассказала о последних ДТП с участием детей, произошедших в Орле, а также о проводимой подразделением профилактической работе.

За 11 месяцев на территории г. Орла было зарегистрировано 40 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, из них с участием детей-пассажиров – 15. В результате получили телесные повреждения 43 ребенка. Из них: пешеходов -16, пассажиров – 22, и велосипедистов – 5.

Сотрудники ОГИБДД постоянно организуют различные мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста, направленные на изучение правил дорожного движения и привитие им культуры безопасного поведения на дорогах.  Полицейские также активно работают и с родителями – ведь личный пример взрослых важен для воспитания подрастающего поколения. Кроме этого постоянно проводятся профилактические рейды различной направленности.

Представитель Общероссийского народного фронта в Орловской области Владимир Слесарев, в свою очередь, рассказал о совместной работе общественной организации и полицейских, направленной на профилактику ДТП с участием детей.

В процессе обсуждения вопроса, члены Общественного совета вышли с рядом предложений о проведении совместных с сотрудниками полиции мероприятий, в том числе и рейдовых, направленных на уменьшение количества ДТП с детьми и подростками. По завершению заседания общественниками были предложены меры, призванные помочь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

 

Пресс-служба УМВД России по Орловской области

 

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Опубликовано 19 Дек 2018 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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