Обслуживающим микрорайон «Лужки» перевозчикам пригрозили штрафами

Профильный отдел горадминистрации в очередной раз провел проверку в отношении перевозчиков, обслуживающих микрорайон «Лужки». До конечной остановки «Станция «Лужки» автобусы курсируют по трём маршрутам: №1, №22 и №59. Муниципальные контракты на их обслуживание заключены с перевозчиками ИП Лукьянчиков и ИП Гришин.

Согласно данным ГЛОНАСС, накануне вечером из положенных 36 единиц транспорта на линию после 19.00 вышли только 6, а после 20.00 — 3. На основании этого в адрес обоих перевозчиков были направлены претензии с требованием соблюдать график движения, особенно в вечернее время. Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей микрорайона «Лужки» с сегодняшнего дня УГХиТ организует ежевечерние выездные проверки. В отношении нарушителей будут применять штрафные санкции, вплоть до одностороннего расторжения муниципального контракта, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

При перезаключении муниципальных контрактов в конце 2020 года администрация города Орла обязательно учтёт качество работы всех перевозчиков за предыдущие периоды. Это позволит убрать с улиц города тех, кто прежде допускал неоднократные нарушения.