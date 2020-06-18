Обвиняемые в хищении денежных средств АО «Альфа-Банк» предстанут перед судом

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела УУР УМВД России по Орловской области, главного специалиста отдела патриотического воспитания администрации губернатора и правительства Орловской области и безработного местного жителя.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств АО «Альфа-Банк», используя ООО «Резерв» как организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную деятельность, и от имени которой будут заключаться кредитные договоры с АО «Альфа-Банк», перерегистрировали ее на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле обвиняемых.

После чего заключили с АО «Альфа-Банком» договор о сотрудничестве, согласно которому ООО «Резерв» полномочно заключать от имени банка договоры кредитования с физическими и юридическими лицами на приобретении ими продукции ООО «Резерв», и оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение ими денежных средств якобы для приобретения товаров, реализуемых ООО «Резерв» на общую сумму более 5 миллионов рублей. Денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, АО «Альфа-Банк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.