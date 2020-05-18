18 мая 2020



Объявлены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2020»

В региональном этапе конкурса приняли участие 11 орловских семей.

Победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Леляковых Юрия Николаевича и Натальи Владимировны, воспитывающая пятерых детей (г. Орел).

В номинации «Сельская семья» победила семья Пашковых Сергея Николаевича и Ольги Викторовны, воспитывающая троих детей (Свердловский район).

Победу в номинации «Молодая семья» одержала семья Трофимовых Сергея Юрьевича и Ирины Михайловны, воспитывающая двоих детей (Залегощенский район).

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цели – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Организаторы конкурса – Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 

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Опубликовано 18 мая 2020 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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