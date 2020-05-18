Объявлены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2020»

В региональном этапе конкурса приняли участие 11 орловских семей.

Победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Леляковых Юрия Николаевича и Натальи Владимировны, воспитывающая пятерых детей (г. Орел).

В номинации «Сельская семья» победила семья Пашковых Сергея Николаевича и Ольги Викторовны, воспитывающая троих детей (Свердловский район).

Победу в номинации «Молодая семья» одержала семья Трофимовых Сергея Юрьевича и Ирины Михайловны, воспитывающая двоих детей (Залегощенский район).

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цели – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Организаторы конкурса – Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.