Очередная орловчанка стала жертвой интернет-мошенников

В УМВД обратилась орловчанка 1973 года рождения. Она рассказала, что разместила объявление о продаже своего сотового телефона на одном из интернет-сервисов. Через некоторое время ей позвонил гражданин, который якобы заинтересовался смартфоном и хочет его приобрести. Для получения денежных средств заявительница перешла по ссылке, которую ей прислал злоумышленник, и ввела все данные своей банковской карты, в том числе CVV-код. В результате с ее счета произошло списание денежных средств – более 5 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления.

Полицейские напоминают:

— Ни при каких обстоятельствах не давайте неизвестным лицам (даже если они представляются работниками банка) конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН-или CVV-код), СМС-пароли банка, логин и пароль для входа в онлайн-банк, контрольную информацию (кодовое слово). При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды немедленно завершите разговор.

— Не устанавливайте на свои устройства приложения удаленного доступа (QuickSupport, TeamViewer и др.). В этом случае мошенники могут дистанционно подключиться к вашему телефону или компьютеру, завладеть вашими персональными данными и перевести ваши сбережения на чужой счет.

— Не переходите с мобильного телефона по ссылкам от незнакомых вам абонентов, не загружайте пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко так злоумышленники маскируют программы-роботы. Преступники используют вредоносную программу, которая как вирус устанавливается на телефон при получении SMS или ММS-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать информацию о ваших конфиденциальных данных и паролях от мобильного банка.

Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.