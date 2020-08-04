Очередной аукцион на реконструкцию Красного моста в Орле признан несостоявшимся

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0154300014620000447 на «Реконструкцию «Красного моста» в городе Орле» принято решение о признании аукциона несостоявшимся. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, заказчиком работ выступило МКУ «Управление капитального строительства города Орла». Начальная сумма контракта была заявлена в размере 1 496 865 134,68 рублей. Согласно документации, работы должны быть завершены до 18 ноября 2022 года. Протокол решения конкурсной комиссии опубликован на портале государственных закупок.

Единственным соискателем на заключение контракта заявилось ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» (г.Москва). Основанием для принятия решения о несоответствии организации и поданной им заявки требованием закона стало установление наличия в поданных на конкурс документах недостоверной информации.

Существенным условием контракта являлось требование об опыте исполнения участником аукциона работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Другим условием аукциона являлось требование о производственно-финансовой достаточности соискателя. В частности, стоимость реализованного контракта в сфере сохранения объектов культурного наследия должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта на реконструкцию Красного моста.

В представленной соискателем копии контракта на выполнение работ по обслуживанию и сохранению исторического природного ландшафта и объектов внешнего благоустройства на особо охраняемой природной территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ Царицино» указаны суммы контракта и акта выполненных работ размере 306 053 235 рублей, противоречащие сведениям, размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиком, где числится сумма 246 339 673 рубля.

В этой связи ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» и поданная им заявка признаны несоответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».