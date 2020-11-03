Очередной “карточный домик” решили починить

Подрядчик ООО «Стройпроект» приступил к разработке проектной документации на противоаварийный комплекс мероприятий. В итоге в доме № 15 по Кромскому шоссе пройдет выборочный капитальный ремонт в части повышения несущей способности строительных конструкций. В течение 40 календарных дней ООО «Стройпроект» предстоит выполнить обследование аварийной зоны жилого дома № 15 для определения динамики развития деформаций, формирования ведомости дефектов строительных конструкций (несущих и ограждающих), категории их технического состояния, динамики развития их эксплуатационных свойств.

Помимо составления рабочей документации по усилению строительных конструкций, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состояниях, ООО «Стройпроект» предстоит выполнить комплекс неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей дома. Средства на разработку проектной документации в размере 400 тыс. рублей выделены из резервного фонда администрации Орла.

Напомним, в ходе визуального осмотра, проведённого сотрудниками администрации Орла в сентябре 2020 года, были выявлены течи в санузлах на 2-м, 3-м и 4-м этажах, отслоение керамической плитки от стены. Во избежании чрезвычайной ситуации 18 сентября 2020 года в зоне многоквартирного дома №15 по Кромскому шоссе был введён режим повышенной готовности. Жителям предложили переселиться в гостиницу «Русь». По состоянию на сегодняшний день, этим правом воспользовались 18 граждан, — рассказали в пресс-службе городской администрации.