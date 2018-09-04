4 сентября 2018



Очевидное-невероятное: выпускники медколледжа сидят без работы

Выпускникам ливенского медицинского колледжа негде работать. Сейчас колледж является филиалом орловского учебного заведения и готовит к сестринской работе средний медицинский персонал. В этом году колледж выпусти 64 медицинских работника. И никто их них не приступил к труду по полученной специальности, — сообщает издание «Уездный город».

-Двух выпускников призвали в армию, один поступил на очное отделение в вуз, ещё четверо продолжили учёбу на заочном отделении. 10 человек устроились не по специальности. Остальные без работы, — рассказала директор колледжа Олеся Окорокова.

Проблема в том, что Ливнам средние медицинские кадры пока не требуются. Укомплектованность больницы медсёстрами составляет 98%. Но не только в этом причина невозможности устроиться на работу медсестрой. Возникли проблемы с аккредитацией. Как пишет издание, с января 2018 г. все выпускники медицинских колледжей обязаны проходить процедуру аккредитации. Она начинается сразу после получения диплома. Включает в себя теоретическую часть-тестирование на компьютерах, и практическую — отработка практических манипуляций. Аккредитация проходит в Орле, в базовом колледже. Сертификаты выдает минздрав. Успешно прошли аккредитацию 44 ливенских выпускника. Но на данный момент сертификаты еще не выданы. Между тем, и на этот учебный год уже проведен набор студентов. С 1 сентября там будут обучаться 179 студентов. Основное количество поступивших 60% — ученики школ города. 20% зачисленных из школ Ливенского района района. Остальные 20% — прибывшие из Орла, Верховья, Дросково, Долгого, Дмитровска, Залегощи, Липецкой и Ростовской областей.

 

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Опубликовано 04 Сен 2018 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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