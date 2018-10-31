Очевидное-невероятное

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

«Этого не может быть, потому что этого просто не может быть» — примерно такие аргументы частных перевозчиков звучали в администрации города на заседании по транспортным проблемам. Главной темой для «разбора полетов» стали нарушения, выявленные совместной комиссией в процессе рейдов по маршрутам общественного транспорта. И хотя проверки продолжаются, уже промежуточные результаты вскрыли массу нарушений. Впрочем, тема транспортного обслуживания поднимается регулярно на протяжении последних нескольких лет – с нулевым результатом. Напомним, одним из условий последнего повышения тарифов на проезд было обещание перевозчиков навести порядок на маршрутах. Тариф повышен. Порядок орловским пассажирам только снится.

«Слона-то я и не приметил!»

Напомним, поводом для массовых проверок послужило трагическое ДТП на остановке «Дворец спорта». Троллейбус по невыясненной до сих пор причине начал движение прямо на пассажиров маршрутки, которая в нарушение ПДД высаживала людей из второго ряда на проезжую часть. На следующий день на этой самой останове очевидцы сняли еще одну маршрутку, которая опять высаживала пассажиров во втором ряду. Естественно, журналисты ожидали, что на совещании будет рассматриваться в первую очередь этот вопрос — почему автобусы останавливаются вне заездных карманов, высаживают пассажиров на дорогу, а в большинстве случае вообще открывают двери напротив серых заборов ограждения, заставляя людей идти по проезжей части. Корреспондент «ОС» сам прошлой зимой поскальзывался и падал под колеса маршрутки, когда пробирался между заборчиком и боком автобуса. К счастью, успел подняться до того, как мне проехали по ногам. Но зато на своей шкуре испытал, как это опасно, когда водители не доезжают несколько метров до остановки. Однако, на заседании ни слова не было сказано о прекращении опасной чехарды. Такого слона, естественно, очень тяжело заметить!

До сих пор ежедневно на остановках можно наблюдать, как первая подъехавшая маршрутка становится у самого края «серого заборчика», чтобы помешать следом едущим конкурентам высаживать пассажиров. Задние вынуждены лавировать, создавая помехи движению. Более того, в городе на некоторых остановках стали ставить вторые павильоны. Да-да, там, где уже есть павильон, чтобы укрыться от дождя и даже есть заездной карман! То есть пустая остановка, где можно безопасно посадить-высадить пассажиров, используется только троллейбусами, которых в Орле осталось кот наплакал. А город тратит деньги и без того небогатого бюджета на установку вторых павильонов. Хотя и дешевле, и безопаснее было бы обязать маршрутки останавливаться в специально сделанных для этих целей заездных карманах. Да и вторые павильоны тогда ставить бы не пришлось.

Медик в шапке-невидимке

Вернемся к тому, о чем говорилось на совещании. Во время проверки шести автопарков особое внимание уделялось проведению медицинских осмотров водителей и техосмотров самих автобусов. Были выявлены факты формального техосмотра: зачастую механики проверяли только внешнюю работоспособность автобуса. Оставило желать лучшего санитарное состояние транспорта. По этой причине несколько автобусов не были допущены проверяющими на линию. Однако, уже через час после такого запрета одно из транспортных средств уже отправилось на маршрут за выручкой. На конечной остановке этот шустрый автобус остановили и проверили повторно. Выяснилось, что указанные инспекторами недостатки устранены лишь частично — наспех прикрепили сваркой одно сиденье. Часть сидений по-прежнему оставались незакрепленными, а сами сиденья испачканы. Более того, часть обивок на сидениях была порвана, торчали металлические каркасы, что могло привести к травмам пассажиров. Настораживает и тот факт, что по санитарному состоянию нарушения были выявлены у всех проверенных перевозчиков. Сити-менеджер Александр Муромский напомнил, что в приоритете должна быть не финансовая составляющая, а ответственность за безопасность дорожного движения и качественное предоставление услуги по перевозкам. Но почему-то вектор всегда склоняется к получению прибыли, а последствия этого бывают горькими.

Не лучше ситуация и с медосмотрами водителей. Так, проверяющие отметили, что у трех индивидуальных предпринимателей медицинский работник на рабочем месте отсутствовал, однако автобусы выходили на линию. В путевых листах у двоих ИП было проставлено одно и то же время медосмотра (что физически невозможно). Но самое шокирующее — в путевых листах стояли все нужные подписи еще до прихода врача. Индивидуальный предприниматель, у которого обнаружили это нарушение, заявил, что такого просто не может быть, так как медработник приглашен из независимой организации. Ту же версию поддержал и еще один из нарушителей: якобы на линию автобусы без отметки медика не выпускаются, а значит, «этого просто не может быть». По поводу автобуса с порванными спинками кресел предприниматели рассказали, что салон износился, ведь автобус 2013 года выпуска, поэтому заказали новый салон. Еще один из нарушителей рассказал, что непроверенный автобус отправился в ремонт, а не на линию.

В прошлой жизни он был гонщиком

По данным ГИБДД, некоторые водители маршруток имеют многократные нарушения в течение одного месяца. В том числе отмечены и проезды на запрещающий сигнал светофора. Истории о падениях и полученных в салоне травмах появляются в соцсетях с пугающей частотой. В моей личной практике был случай, когда я вышел из маршрутки и протянул руку, чтобы помочь маленькому ребенку спуститься по ступенькам — в это время водитель закрыл двери и поехал. Подобные истории, когда водитель не смотрит в зеркало заднего вида при отъезде от остановки, — далеко не редкость. На заседании затронули и вопрос о приеме водителей на работу — изучается ли предыдущий стаж? Ответа не последовало, но в соцсетях удалось найти скриншоты объявления о найме водителей к одному из орловских частных перевозчиков. И там было обозначено шокирующее условие: «без опыта работы». Особо отметим, что нам достоверность этого объявления проверить не удалось.

Прекрасное далеко

В очередной раз перевозчиков припугнули новыми контрактами, в которых будут прописаны более жесткие санкции за нарушения. Правда, пройдет аукцион только после того, как будет разработана единая схема. А это, по самым оптимистичным прогнозам, весна будущего года. То есть до этого времени санкции и договоры останутся старыми. И действующие штрафы, как показывает практика, не работают. Водители напоминают индийского многорукого бога Шиву: одновременно разговаривают по телефону, отсчитывают сдачу, следят за дорогой. К чему приводит такая «многорукость» наглядно показывает статистика ГИБДД: за 9 месяцев текущего года произошло 20 ДТП с участием общественного транспорта, число пострадавших увеличилось на 16,6%. Среди основных причин возникновения аварийных ситуаций – формальный подход к профессиональной квалификации водителей, отсутствие контроля за соблюдением ПДД, нарушение правил перевозки пассажиров, трудовой дисциплины, норм труда. За 2018 год сотрудники автодорожного надзора зарегистрировали 187 нарушений, 119 из которых связаны с нарушением режима труда и отдыха водителей (смена орловских работяг длится более 8 часов). На совещании ИП уже в который раз клятвенно заверили, что и маршрутки помоют, и в салонах наведут порядок. Но поскольку такие обещания звучат регулярно, а мытых автобусов больше не становится, «отцы города» решили, что проверки в отношении перевозчиков будут проводиться до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

И муниципальный транспорт не выдержал проверки

Осталась за кадром на совещании ситуация в муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии. Правда, наши коллеги с ГТРК «Орел» побывали там с прокурорской проверкой — и результаты оказались шокирующими. В МУП ТТП были установлены факты ненадлежащей организации проведения медицинских предрейсовых осмотров водителей на троллейбусном предприятии. Несмотря на имеющийся в троллейбусном депо здравпункт, двери помещения закрыты на протяжении более трех месяцев. В троллейбусном депо постарались доказать проверяющим, что, хоть здравпункт и закрыт, предрейсовые осмотры ведутся со всей тщательностью. Но, подняв и проанализировав документы, а, также подвергнув их экспериментальной проверке, ревизоры пришли к нелицеприятным выводам. Сотрудник прокуратуры заявила, что органами Росздравнадзора и прокуратурой области проведены самостоятельные предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей троллейбусов. По результатам данных осмотров восемь из тринадцати водителей не были допущены к управлению транспортными средствами по медицинским показаниям.

Отдельная тема — состояние подвижного состава трамвайно-троллейбусного предприятия. В ходе проверки машин были установлены факты ненадлежащих технических осмотров. В журналах ежедневных осмотров транспортных средств указываются систематически одни и те же неисправности, кроме того, имеются отметки об отсутствии запасных частей для их устранения. Напомним, в первой беседе со следователями водитель троллейбуса, допустившая наезд на пятерых пешеходов на улице Полесской, жаловалась именно на неисправность. По ее словам, виной происшествия стала заевшая педаль хода.

Рукамиводители

Естественно, проверка коснулась и чиновников, которые должны были следить за транспортным обслуживанием и регулировать эту сферу. В интервью ГТРК-Орел (http://ogtrk.ru/material.php?id=61578) представитель прокуратуры заявила: «Были установлены факты ненадлежащего осуществления контроля за деятельностью перевозчиков со стороны органов местного самоуправления. Меры ответственности по фактам выявляемых нарушений не принимались. Оценка деятельности перевозчиков, соблюдения ими возложенных на них муниципальными контрактами обязанностей, оказание услуг по закрепленным маршрутам производилось ненадлежащим образом. По данному факту внесено представление в администрацию города Орла».

Впрочем, надежд на исправление ситуации пока не густо. К смене чиновников орловцы уже привыкли. Поэтому даже крайняя мера в виде отставки очередного «начальника транспортного цеха» точно никак не повлияет на перевозчиков. Сами перевозчики не боятся ни проверок, ни проверяющих. Они прекрасно понимают, что после уничтожения последнего муниципального автотранспортного предприятия людей возить кому-то надо. А, значит, город без транспорта не оставят. Сказки о ГЛОНАССе так и остались красивыми сказками. На одном из рабочих совещаний чиновникам на полном серьезе предлагалось по окончании рабочего дня лично выйти на остановки и проверить, как работают маршрутки в вечернее время. «Гениальное» предложение из зала — просто включить ГЛОНАСС и проверить график движения по спутникам – явно смутило ораторов. Ведь если бы такое простое и эффективное решение использовалось в Орле в полной мере, проблема вечернего отсутствия транспорта была бы снята уже давно. Между тем, на встрече с перевозчиками опять было поручено проверить (вряд ли уже кто вспомнит — какую по счету) жалобу жителей на то, что по вечерам невозможно дождаться автобусов…

Сергей Миляхин