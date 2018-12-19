Ода мещанству

Оптимизация – это наше всё, наше ноу-хау, наше единственное достижение, которое удалось внедрить в жизнь без ненужных изменений в каком-нибудь чтении. Нам посчастливилось мягко, интеллигентно уничтожить все сословия, оставив исключительно правильное и удобное во всех отношениях мещанство. Именно оно пришлось ко двору не только у нас, но и во всём мире. Навязанное всем общество потребления как нельзя лучше встраивается в идеологию стремления жить в комфорте только путём получения материальных благ, понимания счастья как состояния сытости и отсутствия всем надоевшего тяготения к образованию. Ну, правда, зачем нормальному человеку широта и гибкость мышления, их на хлеб не намажешь. Нужно прозаично ориентироваться на нечто усреднённое, измеряемое исключительно пошлой пользой, которая, как известно, находится в полном противоречии с прекрасным и возвышенным. Никакой, даже обнищавший, аристократ не позволит себе закрыть произведение искусства грязным кухонным полотенцем, а мещанин и глазом не моргнёт. Вот зачем, спрашивается, москвичам и гостям столицы, выходя из вестибюля станции метро «Площадь Революции», видеть Большой театр и «Метрополь», кому нужно это старьё? Гораздо приятнее лицезреть жуткие, псевдорусского стиля торговые ларьки, на которых большую часть года висит табличка «закрыто», а также воплощение высокого дурновкусия – старорежимную карусель. Конечно же, любому понятно, что это и есть истинный прогресс в организации городского пространства, и этот принцип непременно надо распространять в провинции!

Настоящий, патриотически настроенный, мещанин думает только о том, чтобы получать прибыль, даже уродуя исторический центр. Ему в голову не приходит, что «божественный летний аромат» подгоревшей рыбы на главной площади страны унижает её достоинство, если не уничтожает полностью. Ну и что? Пусть те, кто считает, что торговать надо на рынке, кататься на коньках на стадионе, и где-то там же устраивать горки, поймут наконец, как они отстали в своём развитии. Если мещанин-чиновник захочет, то вполне сможет обязать парикмахеров делать клиентам зубы, а гинекологов – стричь мужчинам бороды. Сумела же администрация города Орла переложить свои обязанности по его украшению к Новому году на ни в чём не повинных бизнесменов и нищих безропотных бюджетников, которым перед этим сократили финансирование. Язык не поворачивается осуждать этих несчастных за ужасающего вкуса украшательство деревьев на уже окончательно изуродованной Ленинской. Развешивать бумажные фонарики в XXI веке – это, конечно, круто. Особенно учитывая, что администрация будет из всего этого безобразия выбирать «лучшее» с последующим награждением. Ну естественно, ведь бюджетные средства, предусмотренные на эти цели, благополучно истрачены на фонтаны, километры плитки и укладку газонов, а Новый год, как и сама зима, у нас всегда приходит неожиданно. Потратить же свои личные деньги на украшение улицы чиновникам в голову не пришло. Ну правильно, не по статусу. А теперь вот и областная администрация приняла просто гениальное решение создать «департамент фонтанов» (речь идет об учрежденном на днях департаменте по развитию территорий Орловской области. – Прим. ред.). Правда, если бы Козьма Прутков прочитал ту наукообразную чушь, которая подана как его задачи, то он бы лишь глубокомысленно произнёс: «Нельзя объять необъятное». Надо отметить, что это радостное известие город получил в качестве новогоднего подарка и сразу встал на уши от счастья. Ведь у нас есть всё: подземные переходы, прекрасные дороги, отреставрированные объекты культурного наследия, огромные выставочные залы, яркое уличное освещение, отремонтированная филармония, школы по последнему слову технического прогресса; промышленность, бьющая ключом; рабочие места, растущие, как грибы; комфортные общественные туалеты; уникальные транспортные развязки; учителя и врачи, живущие в полном шоколаде; развитый туристический бизнес, который кормит всю область; передовое сельское хозяйство, дающее полное импортозамещение. Ух!!! Вот только фонтанов в городе явно не хватает. И на устранение этого дефицита федеральный центр жертвует больше 600 миллионов. Гип-гип-ураааа!!! Надо бы раздобыть где-нибудь чепчик, чтобы было, что в воздух бросать. Достойно также восхищения бескорыстие всё того же центра (речь идет о городе Москве. – Прим. ред.), с которым он оторвал от сердца почти 60 уже глубоко бывших в употреблении побитых и грязных избушек, которые будут играть роль новогодних торговых ларьков. В самом деле, зачем тратить деньги на их утилизацию, когда есть город Орёл?! Может быть, и светящиеся погремушки с чужого плеча сделают наших людей счастливее, и они будут весь Новый год рыдать от умиления, созерцая московский секонд-хенд, захламивший наш город. Они непременно должны сказать спасибо центру за такую отеческую заботу и настоящий государственный подход к делу.

Да, мещанин – это звучит громко! Но как тепло и уютно влачить серое, бесцельное и приземлённое существование. То, что мещанин труслив и вульгарен и думает только о своём, сугубо личном, интересе, простительно. Зачем отклоняться от правильного образа жизни, проще жить в ненависти к любым проявлениям чего-либо выходящего за рамки его понимания. Мещанин агрессивен и узколоб, но это не мешает ему занимать ответственные посты и заставлять менее удачливых мещан делать то, что он прикажет. Он прекрасно приспосабливается к произнесению прогрессивных речей о профессионализме, ответственности, экономии бюджетных средств, что ни в коем случае не является препятствием для распоряжения этими средствами, как своими карманными деньгами. При этом он никогда не стремится получить истинные знания, ему нужнее диплом, звание, или, на худой конец, степень, которыми он будет доказывать свою состоятельность, и он достоин всяческой похвалы за это, ведь государству нужны квалифицированные потребители, а это и есть мещане с психологией мелких лавочников. То, что из них никогда не вырастут Третьяков, Морозов или Демидов, никому не интересно, охота была об этом думать! А может, и правда, в мещанском обществе не так уж важно учить и воспитывать детей? Пусть развиваются, как технический прогресс на душу положит. Пусть лучшим учителем для них будет Интернет. Пусть самовыражаются, насколько позволяет им их первобытная свобода. Пусть они не знают никаких запретов, никаких «культурных предрассудков». (Я вот тут недавно сделала замечание подростку за мат в публичном месте, в ответ услышала: «Наша жизнь без мата, что война без автомата». Класс! Мне понравилось, и я даже подумала, что он прав!) Пусть имитацией цивилизации будет только одежда и компьютерные прибабахи. А уж утомлять бедных деток изучением искусств совсем немилосердно. И каллиграфию долой – писать от руки старомодно и непродуктивно. Есть же компьютер! Действительно, зачем формировать подрастающее поколение в той последовательности, в какой развивалось человечество? Надо с детского сада делать из него сразу бизнесмена, юриста, экономиста или губернатора, причём исключительно с оглядкой на сиюминутные нужды. Это только отсталые дореволюционные купцы утверждали, что предпринимательству учат лишь приказчиков, а бизнесмен должен иметь широкое образование и высокий культурный уровень. Без этого невозможен творческий процесс создания чего-либо по-настоящему нового. Но нашим продвинутым чиновникам от образования и не только удалось доказать на своём примере, что если и экономить на чём-нибудь, так именно на образовании и воспитании. Пора прекратить это расточительство! Школы немедленно объединить в огромные отраслевые кластеры с единым директором и бухгалтерией. Количество учеников в классе рекомендуется довести до 60, не меньше. Учителей сократить вдвое и настолько же им снизить зарплату. Вырученные средства пустить на увеличение пенсий живущим впроголодь депутатам. Исключить даже намёки на возрождение воспитательного процесса в школе и более того, продолжать создание таких условий жизни и работы небогатым родителям, при которых у них не будет возможности заняться воспитанием своих детей – прокормить бы. А богатым дать возможность учить детей где угодно, только не в России, так как воспитывать богатых даже вредно – иначе как они будут демонстрировать свою мажорность? Ведь мещанин только тогда сможет эффективно руководить народом, когда тот окончательно превратится в биологическую безмозглую массу и любые указания будет выполнять на автомате, не задумываясь. И вот тогда наш мещанин, наконец, вполне заслуженно сможет почувствовать себя аристократом. Ведь всё дело только в фоне.

Людмила Парицкая,

гражданка России

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МЕЩАНИН