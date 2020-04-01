1 апреля 2020



Один из старейших орловских храмов украсят красивой ковкой

В Троице-Васильевском храме Орла скоро должны появиться новые въездные ворота. Работы по демонтажу въездов в храм со стороны улиц Васильевской и 2-й Посадской уже начались, — рассказали в пресс-службе Орловской митрополии. Прежние распашные ворота простояли много лет, однако со временем стали приходить в негодность. Теперь территорию Троице-Васильевского храма будут украшать новые кованые ворота. Приход приобрел их на деньги жертвователей, пожелавших внести свою лепту в историю храма. Новая церковная ограда в своей композиции содержит православный крест, а также украшена художественными элементами.

Кстати, Троице-Васильевская церковь — одна из старейших построек города Орла. Это второй по древности из сохранившихся в городе храмов после Богоявленского собора. Храм заложен в 1743 году и окончен в 1751 году «иждивением орловского купца Николая Васильевича Кузнецова с прихожанами». Это единственный в Орле двухэтажный храм и единственная сохранившаяся в городе постройка времен так называемого «елизаветинского» барокко. Однако черты стиля барокко угадываются с трудом из-за многочисленных перестроек церкви в 20 веке.

Первоначально Троице-Васильевский храм имел три престола: вверху — во имя Святой Троицы, внизу — святого Василия Великого, в правом приделе — святого Никиты. В 1802 году построена каменная колокольня. В 1867 году храм расширен пристройкой с обеих сторон в два этажа.
К концу девятнадцатого столетия церковь стала двухэтажной и шестипрестольной — единственной в городе Орле. В 1920-е годы Троице-Васильевская церковь была передана обновленцам, но вскоре была закрыта из-за отсутствия прихода. В 30-е годы были разрушены верхние ярусы колокольни и венчавшая центральный объём главка. С этого времени храм использовался не по назначению.
24 июня 1999 года храм снова передан православным верующим. 21 июля 1999 года, в день празднования Божией Матери «Казанская», в Троице-Васильевском храме проведено первое богослужение.

 

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Опубликовано 01 Апр 2020 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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