Одиноким пожилым орловцам обещали помочь с доставкой продуктов. Тем, кто сможет попасть на сайт

Пожилым орловцам помогут с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости на дом в связи со сложными погодными условиями, — рассказали в пресс-службе облправительства. Такую помощь окажут учреждения соцобслуживания. Что характерно, обращаться за помощью людям, которые не владеют компьютерной техникой, предлагается по адресам, указанным на сайте департамента соцзащиты. Как быть тем пожилым орловцам, кто не владеет компьютерной техникой и не сможет попасть на сайт соцзащиты, увы, в пресс-релизе не уточняется.