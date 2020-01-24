24 января 2020



Одиозный директор Болховского интерната увольняется по собственному

 

Директор Болховского дома-интерната для инвалидов и престарелых Виктор Авилов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Орловской среде» стало известно из собственных источников.

Болховский дом-интернат стал известен на всю страну после публикации в сети Интернет видео с лежащим на полу инвалидом, которого сотрудники заведения просто выбросили в коридор во время дезинфекции комнат. После широкой огласки в СМИ директор учреждения господин Авилов написал заявление об увольнении «по собственному», однако губернатор Клычков отказался его подписывать. В результате господин Авилов, который одновременно является председателем Болховского райсовета народных депутатов и представляет в нем партию «Единая Россия», отделался выговором. А вскоре глава региона передал полномочия по увольнению руководителей учреждений социальной сферы своим подчиненным – руководителям профильных департаментов.

Буквально на днях стало известно, что Болховском интернате произошел инцидент с поножовщиной между постояльцами, проверкой обстоятельств которого сейчас занимаются правоохранительные органы.

Тем временем, как выяснилось, Авилов снова написал заявление об увольнении с должности директора интерната по собственному желанию, и на этот раз, по нашей информации, оно было подписано. Как сообщили источники «Орловской среды», в соответствии с приказом департамента соцзащиты №7-к от 24.01.2020 г. Авилов должен покинуть свой пост 31 января.

 

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Опубликовано 24 Янв 2020 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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