Одна бабушка сказала…

На днях в инфекционное отделение больницы имени Боткина, где находятся больные с коронавирусной инфекцией, наведался оперуполномоченный одной из силовых структур Д., дабы побеседовать с гражданкой пенсионного возраста, прибывшей в Орловскую область из другого региона и госпитализированной с диагнозом «коронавирус».

Как стало известно ОС из собственных источников, в доверительной беседе с пенсионеркой оперуполномоченный Д. предложил ей подписать некую бумагу, в которой от ее имени давались пояснения, что она заразилась коронавирусом после посещения Лесоторговой базы, где якобы покупала рассаду и землю для дачи. По нашим сведениям, бабушка дала нужные показания. Повторим: больная приехала в Орел из другого региона, скорее всего уже будучи инфицированной, как и большинство из тех 34 человек, у которых на сегодняшний день подтвержден диагноз «коронавирус».

Зачем представителю правоохранительных органов понадобилось «признание» о «заражении» на Лесоторговой, можно только догадываться, так же, как и о том, насколько были правомерны действия оперуполномоченного. Надеемся, что в этом разберется прокуратура Орловской области. В свою очередь «Орловская среда» готова предоставить надзорному ведомству данные сотрудника.