Одна из торговых сетей решила «заморозить» цены на обувь и одежду

Антимонопольная служба обратила внимание одной из торговых сетей на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. Поводом послужили многочисленные обращения граждан именно по ситуации с ценами в этих магазинах. В ответ на запрос УФАС компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.

По результатам ряда совещаний сеть магазинов решила, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года. Напомним, ранее этот ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров для поддержки населения. В категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» определены позиции, по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%. Кроме того компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.