Одной из улиц Орла присвоят имя Аркадия Узловского

27 апреля на сессии горсовета депутаты согласовали присвоение улице в микрорайоне Зареченский имени артиста хора им. Александрова Аркадия Узловского, погибшего 25 декабря прошлого года при исполнении воинского долга, сообщают «Орловские новости».

Напомним, с этой просьбой к депутатам обращался ректор Орловского государственного института культуры Николай Паршиков, весь профессорско-преподавательский состав вуза и студенты ОГИК. Но чиновничья волокита длилась с января, и надежды коллектива на то, что его услышат, таяли. «Орловская среда» писала об этом неоднократно.

Однако все же вопрос был одобрен на городской комиссии по наименованию и переименованию улиц.

 

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Опубликовано 27 Апр 2017 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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