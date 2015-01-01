Одной из улиц Орла присвоят имя Аркадия Узловского

27 апреля на сессии горсовета депутаты согласовали присвоение улице в микрорайоне Зареченский имени артиста хора им. Александрова Аркадия Узловского, погибшего 25 декабря прошлого года при исполнении воинского долга, сообщают «Орловские новости».

Напомним, с этой просьбой к депутатам обращался ректор Орловского государственного института культуры Николай Паршиков, весь профессорско-преподавательский состав вуза и студенты ОГИК. Но чиновничья волокита длилась с января, и надежды коллектива на то, что его услышат, таяли. «Орловская среда» писала об этом неоднократно.

Однако все же вопрос был одобрен на городской комиссии по наименованию и переименованию улиц.