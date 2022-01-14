14 января 2022



Официально: два маршрута изменят с 1 февраля

Ранее наше издание опубликовало неофициальную информацию о том, что в Орле изменят сразу два маршрута троллейбусов.  И вот пришло официальное подтверждение. В пресс-службе городской администрации пояснили, что маршрут №1 будет заменён маршрутом №2, который будет ходить из микрорайона на Наугорское шоссе через улицу Герцена. Маршрут №8 будет заменён маршрутом №7 от переулка Южного на автовокзал через Советский район. При этом количество транспорта останется то же, что есть сейчас на троллейбусных маршрутах №1 и №8.

Как пояснили в пресс-службе, такое решение вызвано дублированием маршрутов. Но убрали почему-то не маршрутки, которые как раз и повторяют путь движения муниципального транспорта, а как раз муниципалов, которые работают по привычным схемам много-много лет. В лучших традициях пропаганды времен СССР (когда повышение цен объясняли просьбами трудящихся) происходящее с троллейбусными объяснили… просьбами трудящихся! Цитата: “Сотрудники МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» неоднократно указывали на то, что троллейбусные маршруты дублируются автобусными и просили исправить ситуацию. Вводимые с 1 февраля 2022 года изменения, в частности, позволят исключить дублирование существующего троллейбусного маршрута №8 автобусным маршрутом №47. Сейчас они дублируют друг друга на 90%. Ещё одна причина – большое количество обращений от жителей Орла с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. Из Северного района со стороны Московского шоссе через ул. Герцена в сторону Наугорского шоссе фактически сейчас идут только два городских и один пригородный маршруты – всего не более 25 автобусов. В то же время из Северного в Заводской район со стороны Московского шоссе идёт пять городских автобусных маршрутов, на которых ежедневно работает около 60 автобусов, и несколько пригородных маршрутов, на которых ежедневно работают ещё не менее 15 автобусов” — говорится в пресс-релизе. При этом делается уточнение, что возможность доехать из микрорайона на автовокзал сохранится. Для этого есть несколько автобусных маршрутов, которые в настоящий момент идут через мост Дружбы. Скорость их движения намного быстрее, чем троллейбуса через Советский район.

 

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Опубликовано 14 Янв 2022 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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