Официально: залегощенский маньяк с 2000 года убил минимум четверых

Стали известны подробности нашумевшей истории с убийством 9-летней девочки в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Как сообщили в пресс-службе СК, продолжается расследование уголовного дела в отношении Шавката Шаяхмедова. Ранее он был задержан по подозрению в убийстве 9-летней девочки. В ходе установления обстоятельств убийства девочки в селе Казарь Залегощенского района Орловской области следователями центрального аппарата были получены сведения о возможной причастности мужчины к другим особо тяжким преступлениям, которые длительное время оставались нераскрытыми, в том же районе. В результате грамотно спланированных следственных действий и совместных оперативно-розыскных мероприятий ГУУР МВД России и ФСИН России получены доказательства, подтверждающие эти данные.

По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в Залегощенском районе Орловской области Шаяхмедов совершил убийства путем удушения еще трех местных жителей – 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. Известно, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, 11-летний мальчик проживал в соседнем доме.

Шаяхмедову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление). В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Судом по ходатайству следствия он ранее был заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Следователи также проверят обвиняемого на причастность к другим преступлениям.