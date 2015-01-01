Офтальмологическое отделение детской больницы переехало в новый корпус НКМЦ

В январе состоялся долгожданный переезд детского офтальмологического отделения на базу НКМЦ. Раньше из-за недостатка площадей его пациенты проходили лечение на базе областной больницы. Сегодня офтальмологическое отделение для детей занимает восьмой этаж параклинического корпуса НКМЦ, — сообщили в пресс-службе центра.

— Долгое время мы работали в составе больницы, где оказывали помощь взрослому населению. Это накладывало огромный отпечаток на нашу работу: затруднялось обследование детей, использование анестезиологического пособия, сложно было получить и консультацию других «узких» специалистов, — рассказывает заведующая офтальмологическим отделением Марина Герасимова.

С круглосуточной экстренной помощью детям с травмами глаза тоже было много сложностей. Сначала родителям приходилось везти ребёнка к дежурному офтальмологу в больницу скорой медицинской помощи имени Н.А.Семашко. После чего, в случае необходимости стационарного лечения, ехать уже приходилось в областную больницу. Поэтому необходимость перевода отделения на базу детской клиники возникла давно. Проблему решил новый параклинический корпус НКМЦ.

— В новых стенах мы работаем уже три месяца. Мы получили большое современное помещение. У наших детей появились игровая и учебная комнаты, а также условия для круглосуточного пребывания детей с рождения. Готовится к работе операционная, которая находится с нашим отделением на одном этаже, — рассказывает Марина Герасимова.

С переездом отделения поликлиническое звено консультативно-диагностического центра усилили новыми кадрами. Благодаря этому, в поликлинике удалось организовать приём офтальмолога в две смены.

Помогает медикам и современная современная лечебно-диагностическая аппаратура. Среди последних приобретений — один из наиболее востребованных инструментов офтальмологов — фундус-камера, которая даёт возможность получать чёткое изображение пространства глазного дна. Среди новых исследований, что стали доступны детским офтальмологам — компьютерная томография сетчатки. Дальнейшими перспективами своей работы медики называют введение новых электрофизиологических методов исследования, которые позволят точно диагностировать атрофию зрительного нерва, а также операции по поводу врождённых глауком и катаракты.