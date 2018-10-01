1 октября 2018



ОГАУ задержал социальные выплаты, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту необеспечения должностными лицами ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» детей-сирот социальными выплатами, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Установлено, что должностные лица ОГАУ не приняли меры к своевременному и полному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в университете, социальными выплатами, предусмотренными Федеральным законодательством Российской Федерации, в результате чего образовалась просроченная задолженность перед 139 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на сумму более 800 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием выделенных денежных средств, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 01 Окт 2018 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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