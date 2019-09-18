ОГИК открывает новые имена

№32 (569) от 18 сентября 2019 г.

Впервые студенты Орловского государственного института культуры, обучающиеся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи в рамках выставочного проекта «Открываем новые имена: развитие надпрофессиональных компетенций будущего специалиста-музеолога».

– Выставочный проект в его новой форме направлен на становление творческих инициатив молодежи в области музейной и выставочной деятельности, развитие таких навыков, как умение работать в команде, готовность к непрерывному образованию, стремление к новому, креативность, – рассказала декан факультета документных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент Наталья Акимова. – Под руководством наставников студенты с сентября по декабрь 2019 года пройдут творческую стажировку по самостоятельному управлению выставочными проектами, проведению в рамках выставки мастер-классов, познакомятся с особенностями работы с разными группами населения, с детьми с особенностями развития. Также познакомятся с мастерами прикладного творчества Орловской области и расширят знания о народной культуре, получат навыки декоративно-прикладного творчества, посетят с экскурсией выставочные залы Москвы. Например, пройдут мастер классы «Живопись», «Плетение из соломы», «Валяние из шерсти». На деньги гранта в выставочный зал будет куплено новое оборудование: цветной принтер для изготовления буклетов, витрины для экспонатов, проектор.

Через месяц, в октябре, выставочный зал Орловского государственного института культуры отметит 15-летие. Зал был открыт по инициативе кандидата культурологических наук, доцента кафедры истории и музейного дела Елены Степановой при содействии председателя Совета ветеранов орловской организации Союза художников, Заслуженного работника культуры, художника декоративно-прикладного искусства Жанны Травинской.

Выставочный проект, который с успехом начал работать в 2004 году, получил название «Открываем новые имена», так как целями его создания стало знакомство с художниками Орловского края, их творческими биографиями, а также повышение профессиональных умений и навыков самих студентов.

На первой выставке были представлены работы художника-живописца из Болхова Геннадия Миночкина, ученика известного орловского художника, члена Союза художников Валерия Романенко. Работы Миночкина – в основном этюды Болхова и его окрестностей, передающие боль автора за погибающие деревни и разрушенные архитектурные памятники Болхова.

Следующей была выставка графики молодого художника Дениса Косенкова, представившего на суд зрителей черно-белую и цветную линогравюры серии «Времена года», «Город Орел».

Помимо выставок живописцев А.Е. Храмцова, М.В. Васильевой, А.В. Арзамасцевой в выставочном зале института культуры экспонировалась юбилейная выставка секции декоративно-прикладного искусства «Эхо народных праздников». Эта секция, единственная в России, родилась в начале 60-х годов по инициативе правления орловской организации Союза художников, и прежде всего искусствоведа И.А. Круглого. Ее целью было объединение прикладников. Председателем секции была избрана керамист Жанна Травинская. В 2005 году секции исполнилось 40 лет, и эта юбилейная выставка открылась в стенах гостеприимного выставочного зала института культуры. Пятнадцать членов секции представили более 40 работ керамики, кружева, вышивки, гобелена, резное и расписное дерево. Прошли встречи с авторами и мастер-классы.

Особенно продуктивным был 2010 год – год юбилея Победы. В январе 2010 открылась выставка старейшего художника, ветерана Великой Отечественной войны, создателя орловского музея ИЗО и орловского художественного училища Константина Андросова. Для многих орловчан и даже художников это имя, к сожалению, уже забыто. Именно в институте культуры открылась выставка к 110-летнему юбилею Андросова. В экспозиции было представлено более сорока работ художника.

В 2010 году свои произведения впервые демонстрировали художники – дети войны. Четырнадцать авторов поколения детей военного лихолетья, последних свидетелей тех страшных событий, представили живописные полотна, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство.

В октябре 2010 года в ОГИК прошла выставка «Мир глазами солдата» художника-живописца, участника Великой Отечественной войны В.А. Алексеева, освобождавшего Орловщину в 1943 году. Художник представил воспоминания солдата в живописи: «В разведке», «Ветераны», «Здесь похоронен краснофлотец Лежин», натюрморты «Наша молодость», «Командир наш был любитель», а также фронтовые рисунки: «Солдатская баня», «Военный город», «Брянский лес» и портреты однополчан.

11 марта 2011 года открылась юбилейная выставка Жанны Травинской. Помимо керамики автор впервые представила свою графику: акварельные этюды Подмосковья, натюрморты, графические листы в технике линогравюры и офорта. На выставке экспонировались первые образцы керамики, выполненные на керамической фабрике, где Травинская работала художником и технологом.

С 2012 по 2016 годы в выставочном зале ОГИК прошли персональные выставки орловских художников Монакова, Курнакова, Чистова, Пищалова, Алексеевой и Пимкиной, Сокольской, Булохова, Карева, Миночкина, юбилейные персональные выставки Хворостова и Травинской.

– За эти годы несколько поколений студентов смогли, не покидая стен вуза, стать участниками целого ряда замечательных художественных вернисажей: сделать для себя открытия в живописи, графике, иконописи, фреске, мозаике, витраже, керамике, познакомиться с техникой портрета и пейзажа, линогравюры и фрески, увидеть живописные уголки разноликой России, замечательные портреты ее жителей, приобщиться к культурному наследию региона, – рассказала Наталья Акимова. – Во время встреч с художниками студенты активно включались в дискуссии, делились своим видением картин, стремились постичь художественный процесс. Появляются и новые формы работы выставок: выставки с элементами театрализованных представлений, которое готовят студенты факультета социально-культурной деятельности направления «Режиссура театрализованных представлений и праздников» под руководством Светланы Гавдис, а также выставки с музыкальным сопровождением. Постоянными помощниками-оформителями выставок являются студенты факультета документных коммуникаций. В выставочном зале они на практике усваивают методику организации и проведения художественной выставки, учатся грамотно строить экспозицию, оптимально выделять ее центры, выявлять связи между произведениями, использовать прием контрастного показа. Сегодня работа в выставочном зале проходит все также активно: фотовыставки, выставки живописи и графики, встречи с художниками и мастерами декоративно-прикладного творчества.