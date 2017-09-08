«Оградите власть от профнепригодного чиновника»

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

В Орле продолжается акция, участники которой требуют увольнения экс-заместителя главы администрации Орла Романа Игнатушина из Регионального фонда капремонта, в котором после отставки из мэрии чиновник занял должность заместителя руководителя. Инициатор кампании – депутат горсовета Евгений Косогов – неоднократно высказывал претензии к деятельности Игнатушина. По мнению депутата, именно Игнатушин несет ответственность за срыв программы благоустройства городской среды в Орле, за проваленный ремонт «юбилейных» дорог, за «транспортные эксперименты» над жителями областного центра. В вину Игнатушину также ставят бездушное отношение к обратившимся за помощью гражданам. Все претензии в адрес Игнатушина Евгений Косогов и поддерживающие его жители Орла изложили в коллективном письме на имя врио губернатора Андрея Клычкова. Под письмом подписались более сорока человек, среди которых депутаты, журналисты, гражданские активисты, руководители бизнес-структур, председатели домкомов и советов МКД. На прошлой неделе письмо было направлено Андрею Клычкову, и теперь авторы ждут реакции главы региона. Как сообщил на своей странице в соцсети Евгений Косогов, авторы письма надеются, что врио губернатора «в самый короткий срок примет правильное решение и уволит с занимаемой должности Р.В. Игнатушина, который на сегодняшний день занял не по заслугам «тёплое место» в областном фонде Ккапремонта.

Мы уверены, что справедливость должна восторжествовать на Орловской земле и подобных нерадивых и профнепригодных чиновников в будущем станет ещё меньше!»

ВРИО Губернатора

Орловской области

Клычкову А.Е.

от жителей г. Орла

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Призываем Вас самым внимательным образом отнестись к данному коллективному обращению, которое архиважно для жизнедеятельности г. Орла и его жителей.

Всем известно, что должность заместителя главы администрации г. Орла, которую занимал Игнатушин Р.В., включает в себя эффективную работу по развитию городского хозяйства и транспорта. Именно за это он и должен был получать свою зарплату.

Однако что мы видели на самом деле, каким образом он выполнял свои служебные обязанности, занимая пост заместителя главы администрации г. Орла?

А вот что мы видели на протяжении всего его срока службы на данному посту:

1. Провален в 2016 году ремонт «юбилейных дорог», которые даже в 2017 году не были доделаны до конца (ул. Тургенева, ул. Карачевская и т.д.), а те дороги, что были сделаны, мы видим своими глазами, каким образом были отремонтированы. Например, ул. Комсомольская практически вся в мелких выбоинах и ямах, Красный мост весь в ямах и т.д. Всё это должно быть отремонтировано по гарантии, только за весь 2017 год гарантийный ремонт не был произведен.

2. В 2016 году летом в г. Орле была изменена схема движения общественного транспорта, что для жителей г. Орла стало шоком. И подобные транспортные эксперименты над пассажирами в г. Орле продолжаются до сих пор. Частные перевозчики не соблюдают график движения, нарушают ПДД, устраивая гонки по г. Орлу, проводя телефонные переговоры за рулём, кто кого обогнал и как кому забрать больше всего пассажиров с остановки. На окраинные улицы наши частные перевозчики очень часто просто не доезжают. И, конечно, практически ни на одном маршруте нет заявленного количества автобусов.

3. Что касается наших муниципальных предприятий МУП ПАТП-1 и МУП ТТП, которые находятся в предбанкротном состоянии, то за период нахождения в занимаемой должности, Роман Владимирович не предпринял никаких мер по содействию повышению их конкурентоспособности. Прощё говоря, введение РИЦ, которое значительно уменьшило прибыль наших МУПов, а также добровольная передача администрацией г. Орла наиболее экономически выгодных маршрутов частным перевозчикам, угробила окончательно ПАТП-1 и ТТП.

4. Очередным преступным бездействием данного чиновника является провал Федеральной программы «Городская среда», согласно которой ещё в начале сентября 2017 года должны были быть отремонтированы 77 дворовых территорий в г. Орле. Однако ремонт дворовых территорий производится до сегодняшнего дня в нарушение всех мыслимых и немыслимых ГОСТов и СНИПов. В результате отвратительного качества производимых работ половина дворовых территорий будет постоянно в лужах после выпадения осадков, так как укладка дорожного полотна производилась на глаз. А часть дворовых территорий уже в следующем году будет в ямах, так как были нарушены температурные условия укладки асфальта. И по гарантии их делать никто не будет, так как многие из подрядных организаций — фирмы-однодневки.

5. Также данный чиновник на все обращения граждан и депутатские запросы постоянного подписывал одни отписки — не более, что говорит о его нежелании работать в качестве замглавы администрации г. Орла.

6. В частности, он был замечен в ряде скандалов федерального уровня, а именно: а) молодой женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, Игнатушин Р.В. вместо помощи предложил передать ее ребенка в детский дом;

б) прокуратура Орловской области вносила преставление Игнатушину Р.В. о немедленном решении вопроса о запуске специализированного лифта для ребенка с ограниченными возможностями, что также не было выполнено в полном объёме и т.д.

Собственникам многоквартирного дома по адресу набережная Дубровинского, 68 им было подписано более 30 отписок, в которых говорилось, что дом не признан аварийным. В результате данный дом частично обрушился, ущерб составил более ста миллионов рублей. Отметим, что муниципальные комиссии возглавлял Ингнатушин, при этом дом был признан аварийным только после его обрушения. Региональное СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность». В 2015-м году под строительство многоквартирного дома в переулке Черемховском города Орла был выдан муниципальный участок, в состав которого была включена дорога общего пользования, что является нарушением закона. По инициативе прокуратуры Орловской области был подан иск в суд. В результате наличие дороги было доказано, в том числе и в Верховном суде Российской Федерации. При этом Игнатушин, в том числе в письменной форме, заявлял об отсутствии данной дороги общего пользования.

В результате де-факто и де-юре данный чиновник, уйдя с поста Заместителя главы администрации г. Орла на этой неделе назначен заместителем руководителя областного Фонда капремонта. Необходимо отметить, что на его содержание на сегодняшний день в Фонде капремонта не заложено денежных средств. Это говорит о том, что данная должность отсутствует в структуре данного Фонда.

Также данное назначение подрывает уровень доверия к исполнительной власти Орловской области, которую именно Вы возглавляете!

Просим Вас в самый короткий срок принять комплекс мер по увольнению с занимаемой должности Игнатушина Р.В. Мы настоятельно просим Вас оградить исполнительную власть г. Орла и Орловской области от данного профнепригодного чиновника, который нанес огромный вред жителям г. Орла.

Мы, нижеподписавшиеся, просим Вас уволить с занимаемой должности Игнатушина Р.В.

Комментирует депутат орловского горсовета Сергей Елесин:

— Я понимаю, что с одной стороны отвечать за коммуналку, благоустройство территорий и транспорт — это значит регулярно получать жалобы от граждан и претензии от депутатов. Но, мне кажется, Роман Игнатушин — не хозяйственник, он — чиновник, который любит сидеть в кабинете и писать письма. О его отписках знают все. За период его работы я как депутат пытался решить некоторые вопросы, но, признаюсь, мне легче было добиться чего-то для граждан через его заместителей. Я думаю, что должность Игнатушина должен был занимать человек с сильной волей, порядочный, который не работает по указке сверху, а имеет свое мнение.

Мы знаем, что ремонт дорог к юбилею города Орла был полностью провален, недоделанные дороги ушли под снег. Также мы знаем, что ремонт дворовых территорий был доверен фирмам с минимальным уставным капиталом, созданным в мае. И было очень похоже, что техзадание писалось именно под них. Естественно, с ремонтом дворов эти подрядчики не справилась.

Что касается должности заместителя руководителя областного фонда капремонта, которую сейчас занимает Игнатушин. Не исключаю, что деньги на капремонт будут уходить в том же направлении. Считаю, что таких руководителей, как Игнатушин, нужно увольнять, а не переводить на ответственные должности.

Комментирует депутат Орловского областного совета, лидер орловских эсеров Руслан Перелыгин:

-Мы поддерживаем отставку Игнатушина. Я как депутат облсовета считаю, что данный «специалист» не должен занимать руководящие позиции ни в исполнительной власти, ни в таких структурах, как фонд капремонта. Игнатушин был удобен городу, так как хорошо умел писать отписки, за что мы и «наградили» его лавровым веником. А когда ему дали под контроль программу «Городская среда» и соответственно ресурсы, он даже с реальными деньгами не смог ни спланировать, ни организовать, ни проконтролировать её реализацию. Это говорит о том, что его профессиональный уровень не соответствовал занимаемой должности. Когда городская власть поняла, что смысла держать этого чемпиона по отпискам нет, это означало бы провалить работу полностью, его убрали.

Мне симпатична позиция граждан, инициировавших петицию. Считаю, что мы должны вместе добиться отставки Игнатушина с ведущей должности в фонде капремонта.

И, конечно, на сегодняшний день существует кадровая проблема —об этом надо задуматься. Учить молодых и инициативных сотрудников, которые могли бы принести реальную пользу городу, просто некому. Чиновники не развиваются, а думают только о том, как сохранить свои кресла. Поэтому и выходит так, что чем хуже квалификация новых людей, тем эти чиновники нужнее.